Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 16 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 5868 - Sobrinos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 16 de julio

1° 5868 11° 5894 2° 5411 12° 1561 3° 5931 13° 9052 4° 8694 14° 6050 5° 4186 15° 1403 6° 9686 16° 4975 7° 2333 17° 7150 8° 5613 18° 7665 9° 3931 19° 8655 10° 7192 20° 4905

¿Qué significa soñar con Sobrinos?

Soñar con Los Sobrinos suele simbolizar lazos familiares, cariño y deseo de protección. También puede reflejar alegría, juego y la necesidad de nutrir vínculos cercanos.

En lo personal, sugiere responsabilidades emergentes o preocupación por el bienestar de los tuyos. A veces señala proyectos “jóvenes” que requieren guía y paciencia.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.