En esta noticia ¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Durante este jueves, 16 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este jueves, 16 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2052 - Madre e hijo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 16 de julio

1° 2052 11° 1370 2° 0624 12° 8755 3° 8460 13° 7192 4° 4348 14° 5538 5° 9645 15° 3026 6° 7347 16° 4046 7° 3268 17° 6645 8° 0271 18° 5777 9° 7072 19° 5462 10° 0284 20° 6678

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con Madre e hijo sugiere protección, ternura y un lazo profundo. Refleja deseos de cuidar o ser cuidado.

También puede señalar nuevos comienzos y responsabilidades familiares. Si hay conflicto en el sueño, indica tensiones emocionales por sanar.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.