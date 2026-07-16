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Durante este jueves, 16 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.
En este jueves, 16 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2052 - Madre e hijo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 16 de julio
|1°
|2052
|11°
|1370
|2°
|0624
|12°
|8755
|3°
|8460
|13°
|7192
|4°
|4348
|14°
|5538
|5°
|9645
|15°
|3026
|6°
|7347
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|4046
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|3268
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|6645
|8°
|0271
|18°
|5777
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|7072
|19°
|5462
|10°
|0284
|20°
|6678
¿Qué significa soñar con madre e hijo?
Soñar con Madre e hijo sugiere protección, ternura y un lazo profundo. Refleja deseos de cuidar o ser cuidado.
También puede señalar nuevos comienzos y responsabilidades familiares. Si hay conflicto en el sueño, indica tensiones emocionales por sanar.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.