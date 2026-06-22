En esta noticia Cómo puede impactar la decisión

El viernes pasado se conoció la primera decisión informada el jueves por la tarde por MSCI, la firma elaboradora de indicadores e instrumentos de mercado, para la Argentina. La mantuvo en la categoría standalone (inclasificable, el fondo de la tabla). El día siguiente no se vio totalmente el impacto porque no hubo operaciones en EE.UU. por feriado. Pero los primeros síntomas de una frustrada jugada de los inversores a una mejora de la nota se hicieron eco en los mercados locales.

Así, acciones y bonos argentinos operaron con mayoría de bajas: el S&P Merval cayó 1% con marcados descensos de Grupo Supervielle (-3,8%); BBVA (-3,3%); y Galicia (-2,8%). El saldo de la semana fue una baja del 1,5%, mientras que en junio los papeles privados avanzaron cuatro por ciento. El riesgo país bajó apenas, a 429 puntos.

Hoy se verá el verdadero impacto de la decepción de los inversores globales que apostaron a los principales papeles que integran el ETF de Argentina del MSCI. Junto con los bancos, Mercado Libre, YPF, Vista y Pampa, entre los de mayor ponderación.

Pero también los inversores volverán a fijarse en las señales que el martes vuelva a emitir MSCI, ya que difundirá un informe acerca de una posible evaluación de reclasificar a la Argentina.

“El mercado va a estar muy atravesado por el evento MSCI, pero más por expectativa que por una definición concreta”, señaló a El Cronista Leo Anzalone, director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEP). Y es que la expectativa de la City se redirigirá ahora a la posibilidad de que MSCI incorpore al país a una lista de observación para una decisión futura.

El paso no implicaría ingresos automáticos de fondos, pero sí una señal de validación sobre el proceso de normalización financiera encarado por el Gobierno. La expectativa se da después de que los bonos soberanos recuperaran en junio y de que las acciones argentinas volvieran a captar interés de inversores locales y extranjeros.

Cómo puede impactar la decisión

Una señal favorable de MSCI podría contribuir a consolidar las subas, mientras que una nueva frustración de expectativas podría derivar en tomas de ganancias. “Para los activos locales sería una señal importante porque sería una validación de que la Argentina está reconstruyendo condiciones mínimas de acceso para capitales globales”, explicó Anzalone.

En el mercado destacan que el informe llegará en un momento particular. La eliminación de restricciones cambiarias para personas físicas, la mayor flexibilidad para el ingreso de capitales y el acuerdo con el FMI mejoraron la percepción de los inversores sobre la Argentina. Sin embargo, todavía persisten dudas vinculadas a la profundidad del mercado, la acumulación de reservas y la sostenibilidad del esquema cambiario.

Por eso, más que una decisión puntual, los operadores buscarán señales sobre el proceso de la Argentina durante los próximos años.

“Si entra en revisión, el mercado empieza a pricear 2027 con otro chip. Y eso es clave porque ahí se mezcla la potencial reclasificación con el ciclo electoral presidencial. Ahí la política vuelve a pesar fuerte sobre las valuaciones”, afirmó el economista.

No obstante, para Eric Paniagua, CEO de PX Capital, lo más probable es que no haya ningún cambio el respecto por ahora. “La expectativa es muy baja y es muy factible que los activos no reaccionen de manera brusca”, señaló.

Como telón de fondo, los inversores también seguirán de cerca la reapertura de Wall Street tras el feriado del viernes, la evolución de los rendimientos de los bonos del Tesoro y los movimientos del petróleo.