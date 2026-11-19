La banca pública y regional pondrá sobre la mesa esta semana algunos de los principales desafíos que enfrenta el sistema financiero argentino en el 5° Congreso Federal de ABAPPRA, un encuentro que reunirá a autoridades bancarias, especialistas, organismos multilaterales y empresas vinculadas con la tecnología financiera para discutir el futuro del crédito, los medios de pago y el financiamiento de la producción.

El encuentro se realizará este viernes 20 de noviembre en el Hotel NH Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, bajo el lema “Banca Federal y Desarrollo”. El Banco Provincia será anfitrión y organizador, pero la agenda excede a la entidad bonaerense ya que participan representantes de bancos públicos provinciales y municipales, entidades cooperativas y distintos actores del sistema financiero.

El eje de fondo es cómo puede evolucionar la banca en un escenario de transformación tecnológica y cambios en la economía. Desde ABAPPRA plantean tres conceptos que atraviesan el encuentro: identidad, innovación y territorio. La atención estará puesta en el papel que pueden tener las entidades públicas y regionales en el desarrollo productivo y en el financiamiento de las economías locales.

Crédito y morosidad: lo que preocupa a los bancos

Uno de los paneles más relevantes de la jornada estará dedicado al “crédito bajo presión”, con foco en la morosidad, las refinanciaciones y los desafíos que enfrenta la banca. Participarán Marcelo Casanovas, del Banco Provincia; Pablo Moldovan y Gastón Rossi, de Banco Ciudad, con Daniel Higa, vicepresidente del Banco de Formosa, como moderador.

El tema tiene especial relevancia porque el crecimiento del crédito aparece como uno de los puntos centrales para la recuperación de la actividad y la discusión sobre refinanciaciones y mora muestra una de las tensiones que atraviesa al sistema hoy, la necesidad de expandir el financiamiento sin deteriorar la calidad de los préstamos.

La agenda también incorpora el financiamiento productivo y la sostenibilidad. En ese panel participarán Román Zivy, de AEPAL Argentina; Cristian Asinelli, de CAF, y Esteban Rodríguez, de CFL. Ellos abordarán las herramientas para ampliar el financiamiento y acompañar proyectos productivos desde una perspectiva federal.

Para los bancos públicos y regionales, el desafío tiene además una dimensión territorial. Su argumento es que el financiamiento no se limita a la intermediación financiera, sino que puede funcionar como una herramienta para impulsar inversiones, empresas y empleo en distintas regiones del país.

La tecnología cambia la banca

Otro de los ejes fuertes del congreso será la transformación tecnológica. El panel sobre “Tendencias tecnológicas en medios de pago” reunirá a Diego Juárez, de Link; Mateo Piccolo, de Provincia Net, y Fernando González, de Mastercard. La moderación estará a cargo de Livio Gutiérrez, presidente del Nuevo Banco del Chaco.

La discusión continuará con un panel sobre “Arquitectura tecnológica para el futuro financiero”, en el que participarán Guillermo Rambort, de Microsoft Latinoamérica; Santiago Sinelnikof, de Red Hat, y Lily Medina, de Softtech Solutions. El objetivo es analizar cómo la infraestructura tecnológica está modificando la forma en que operan los bancos y cómo se relacionan con sus clientes.

Y es que la transformación digital dejó de ser un tema exclusivamente asociado a las fintech. También alcanza a los bancos tradicionales, que deben adaptar sus sistemas, medios de pago y canales de atención a un mercado en el que las operaciones digitales ganan cada vez más espacio.

Una discusión con muchas voces

El objetivo de ABAPPRA es ampliar la participación de las entidades públicas provinciales y municipales, los bancos regionales y otros actores que intervienen en el financiamiento de la producción.

FNR

Juan Cuattromo, presidente de la entidad y del Banco Provincia, quien estará a cargo de la inauguración del evento, planteó que el desafío es construir una banca “más federal, más representativa y más comprometida” con el desarrollo de cada región.

Luego habrá un panel sobre el sector financiero en América Latina, con Edgardo Álvarez, secretario general de ALIDE, y Ana Claudia de los Heros, vicepresidenta del Banco Central del Uruguay. Carlos Heller, presidente de Banco Credicoop, será el moderador.

La elección de Mar del Plata como busca dar con el perfil federal del encuentro, que se extenderá del 19 y el 21 de noviembre, aunque la jornada central con la agenda bancaria está prevista para el viernes 20.