El sector más golpeado del Merval perdió 16% en un mes, ¿oportunidad o señal de alerta?

Banco Provincia anunció una nueva baja en las tasas de interés de su programa de refinanciación de deudas de consumo, una medida con la que busca aliviar la carga financiera de los clientes que registran atrasos en el pago de créditos personales o tarjetas.

La decisión llega en un escenario en el que las entidades financieras mantienen altos niveles de refinanciación de pasivos, mientras muchas familias continúan reordenando sus finanzas tras el fuerte ajuste de los últimos años. En ese contexto, el banco bonaerense profundizó las condiciones de su plan para clientes en mora.

Cómo quedan las nuevas condiciones

La reducción de tasas alcanza tanto a clientes con mora temprana (hasta 90 días de atraso) como a aquellos con mora avanzada (más de 90 días).

Entre los principales cambios se destacan:

Clientes con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos: la tasa baja 9 puntos porcentuales y permite reducir hasta un 20% el valor de la cuota mensual.

Refinanciación especial de deudas con tarjeta de crédito en hasta 60 meses: la tasa cae 6 puntos y la cuota puede disminuir alrededor de un 10% .

Clientes que cobran haberes o jubilaciones en Banco Provincia: la reducción alcanza los 12,5 puntos porcentuales , con una baja cercana al 18% en la cuota.

Clientes sobreendeudados o con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos en mora avanzada: la tasa se reduce 6 puntos y queda en 25% anual, lo que implica una disminución aproximada del 12% en la cuota.

El programa permite unificar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales en un único financiamiento, con plazos más extensos y cuotas más bajas. La gestión puede realizarse en las sucursales y, para algunos clientes, también a través del home banking.

Más de 125.000 refinanciaciones

Según informó la entidad, durante 2026 ya se concretaron más de 125.000 operaciones de refinanciación por un monto superior a 500.000 millones de pesos.

Además, citó un informe de la consultora Eco Go que ubica a Banco Provincia como la segunda entidad del sistema financiero argentino por participación en refinanciación de deudas.

La medida también se conoce en un contexto en el que las entidades financieras ajustan su estrategia de fondeo y buscan fortalecer la calidad de sus carteras mediante herramientas para reducir la morosidad y mejorar la capacidad de pago de sus clientes.