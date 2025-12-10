La ex Bruchou Solana Pelayo deja de ser directora del Banco Nación para asumir como legisladora porteña, mientras la diputada nacional Carolina Píparo dejó su cargo antes de que se le venciera para reemplazarla en el directorio, bendecida por Karina Milei. Aunque todavía no asumió, la decisión ya está confirmada, según pudo saber El Cronista.

De la mano de la hermana del presidente, podría haber cambios en la cúpula también, con el vice, Darío Wasserman, que tomaría el lugar del presidente, Daniel Tillard. La esposa de Wasserman, Pilar Ramírez, es la espada política de Karina Milei en la Legislatura porteña.

Cambios gerenciales

La otra incorporación, que acaba de asumir como Subgerente General de Banca Personas, es Mario Zagaglia, quien estuvo durante 24 años en el Banco de Córdoba, donde lideró la transformación del ecosistema de pagos, impulsando la innovación, la agilidad y la adopción de tecnologías que mejoraron la experiencia del cliente.

Su enfoque estuvo en crear soluciones escalables, eficientes y sustentables que integraron el valor de los pagos digitales en la vida cotidiana de los clientes. Seguramente, su tarea en el BNA incluirá algo de eso.

Del HSBC al BNA

Otra ejecutiva que se incorporó en el Nación es la de Marisa Ures, como gerente departamental de Prevención de Fraudes, luego de haber estado 31 años en el HSBC como Head de Fraudes, Riesgos no Financieros y Control de Servicios Crediticios, con más de 90 empleados a cargo.

En los pasillos del BNA el runrún indica que podría ser una de las candidatas para ocupar una subgerencia general, de la mano del PRO y gracias a su cercanía con Carolina Stanley y María Eugenia Vidal.

Radiopasillo

Otros cambios que podría llegar a haber es el vicepresidente segundo, Carlos Balter, quien había entrado de la mano de Guillermo Francos cuando era jefe de Gabinete, y el del director Nicolás Carvajal, quien había llegado por el acuerdo que habían hecho con el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti.