El Banco Central (BCRA) aprobó una nueva metodología de cálculo del Tipo de Cambio de Referencia (TCR), regido por la Comunicación “A” 3500, que entrará en vigor el 1° de enero de 2026.

“Esta actualización mejora la transparencia y la representatividad y contribuye a que los actores del mercado operen en condiciones de mayor igualdad”, señaló el Central.

“El desarrollo de esta nueva metodología se llevó a cabo considerando las opiniones de los diferentes sectores del mercado recabadas en la consulta pública lanzada por el BCRA el 5 de noviembre de 2025”, precisaron en la autoridad monetaria.

Cambios en el dólar

Y aseguran que este cambio significativo promueve un entorno financiero más equitativo, al reemplazar el esquema anterior basado en encuestas de cotizaciones por una metodología que se sustenta en operaciones concretas y ponderadas por volumen.

“Esta nueva manera de calcular el TCR contribuye a la transparencia y representatividad del indicador, fortaleciendo la solidez de los datos utilizados por las entidades financieras y los mercados a término domésticos e internacionales”, señaló el comunicado del Central.

Internacionales

Con esta medida, el BCRA se alinea con estándares internacionales adoptados por otros bancos centrales, promoviendo una mayor modernización y objetividad en el cálculo del TCR, en beneficio de todos los participantes del mercado.

El Banco Central determinará diariamente el Tipo de Cambio de Referencia calculando el precio promedio ponderado de todas las operaciones consideradas de acuerdo con los siguientes criterios:

a. Monto: operaciones concertadas iguales o superiores a u$s 500.000.

b. Especie: dólar transferencia exterior contra pesos transferencia

c. Plazo: el correspondiente al mayor volumen concertado.

d. Característica: solo se considerarán posturas visibles y operables por todos los participantes, excluyéndose operaciones por pedido de cotización o canalizadas a través de corredores de cambio.

Mayor volumen

En los días no hábiles en Estados Unidos, se utilizará la especie de mayor volumen operado, incluyendo las operaciones dólar MEP contra pesos transferencia.

El BCRA informará diariamente mediante Comunicación C el TCR que resulte conforme al procedimiento previsto y lo publicará en la página institucional.

La Biblioteca del BCRA mantendrá a disposición de los interesados, información sobre las transacciones referidas a partir del tercer día hábil bancario siguiente a la fecha en que se haya procesado las operaciones correspondientes.