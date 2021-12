JP Morgan le levantó el pulgar a este Cedear: proyecta un crecimiento del 9% en dólares

El banco JP Morgan es una de las instituciones más importantes del mundo financiero, con sus proyecciones siendo tomadas por la mayoría de los inversores como una guía sobre dónde se debe invertir capital. Y en uno de sus últimos reportes destacó a una empresa que cotiza como Certificado de Depósito Argentino (Cedear) y que podría crecer hasta un 9% en dólares.

Se trata de The Coca-Cola Company, empresa madre de marcas como Coca-Cola, Ades, Schweepes, Fanta y Sprite entre muchos otros, y cuyo precio objetivo en el reporte del JP Morgan se elevó de u$s 59 a u$s 63 por acción, en lo que representaría una subida del 9% en comparación con su valor actual (u$s 58).

Paritarias 2022: qué aumento salarial pedirán los gremios y qué expectativas tienen sobre la inflación



La razón detrás de esta subida se da debido al impulso de ventas que tuvo The Coca-Cola Company durante el último año , durante el cual se vio especialmente favorecida por la reapertura de las economías en todo el mundo. Y según varias estimaciones, esta situación continuará en 2022, generando altas expectativas con el valor de las acciones de la empresa .

Las acciones de Coca-Cola podrían subir un 9%.

CÓMO INVERTIR EN COCA-COLA CON PESOS

Esto también es una buena noticia para los inversores argentinos, ya que The Coca-Cola Company es una de las empresas que cotizan como Cedear en el país y debido a esto puede ser comprado en pesos mientras que otorga retornos ligados a su cotización en dólares.

Actualmente se puede comprar bajo el nombre de BCBA: KO y está valuada en $ 2320 por acción - valor que se puede actualizar de un momento para el otro en caso de que se de una variación del dólar "contado con liquidación" (CCL) que es mediante el cual evoluciona la cotización de los Cedears -.

La compra de este activo se puede realizar por medio de una sociedad de bolsa inscripta en la Comisión Nacional de Valores, mientras que también existen varias fintechs que ofrecen aplicaciones donde comprar este tipo de activos.

Los cuatro proyectos más innovadores para el sistema de Salud



CÓMO FUNCIONAN LOS CEDEARS

Las ganancias que genera un Cedear resultan de la variación de su precio en el mercado según la oferta y demanda del instrumento . Este precio mantiene una relación con el precio del activo subyacente pero no es necesariamente igual.

Al comprar uno, el inversor adquiere los mismos derechos (dividendos, suscripción de acciones, etc.) que un inversor que adquiere la acción original en el mercado internacional que correspondiera (EE.UU., Japón, Brasil, Europa, China, etc.) . Incluso pueden comprar o vender Opciones sobre los Cedears, o bien hacer lanzamientos cubiertos de los mismos.