Durante 2026, las estafas vinculadas a pagos en tiempo real generaron pérdidas por u$s 4,400 millones a nivel global y podrían escalar a 7,600 millones en 2028, de acuerdo con ACI Worldwide, en un contexto donde la adopción de transferencias instantáneas está elevando los riesgos de fraude. Ante este escenario, ACI Worldwide y Kinexys by J.P. Morgan anunciaron la integración de la aplicación Confirm de Kinexys Liink en la plataforma antifraude de ACI, con el objetivo de incorporar la verificación de cuentas y beneficiarios directamente en los flujos de pago y así prevenir operaciones fraudulentas antes de que se ejecuten. La compañía explicó que cerca del 63% de las pérdidas actuales por fraudes tipo APP (pagos push autorizados) ya se concentran en canales en tiempo real, proporción que podría subir hasta 80% en los próximos tres años, conforme crece el uso de pagos instantáneos. A diferencia de los esquemas tradicionales, las transferencias en tiempo real son irrevocables, lo que elimina la posibilidad de recuperar fondos una vez completada la operación y vuelve insuficiente la supervisión posterior a la transacción, por lo que el enfoque se está trasladando hacia controles previos. En este contexto, la integración permitirá a las instituciones financieras validar si una cuenta existe, está activa y corresponde al beneficiario antes de iniciar el pago, reduciendo tanto errores como fraudes sin afectar la experiencia del usuario. Gloria Wan, directora general de Kinexys Liink en Kinexys by J.P. Morgan, señaló que esta colaboración ayudará a las instituciones a cumplir con los requisitos de validación en evolución y a fortalecer la protección de los clientes. “Apoyamos a las instituciones en su adaptación a un panorama en rápida evolución y en la creación de una mayor confianza en cada transacción”, afirmó. La solución se apoya en Kinexys Liink, una red basada en blockchain que permite el intercambio seguro de datos entre instituciones financieras en más de 70 países, facilitando la verificación de cuentas a través de una sola conexión y bajo estándares de privacidad. Por su parte, Marc Trepanier, director de análisis y optimización de fraude en ACI Worldwide, destacó que la lógica del fraude cambió con los pagos instantáneos. “Cuando los pagos se liquidan en tiempo real, la verificación también debe haberse realizado antes de la transacción. Integrar la confirmación del beneficiario permite detener el fraude antes de que ocurra”, explicó. Con esta integración, ACI busca unificar la prevención de fraude en distintos tipos de pago desde transferencias y ACH hasta pagos instantáneos dentro de una sola plataforma, en un entorno donde los bancos enfrentan mayores presiones regulatorias, operativas y de reembolso ante el crecimiento de las estafas digitales.