El Banco de México tiene los ojos puestos encima, pues este jueves tendrá su junta de política monetaria, en la que decidirá si reduce o mantiene sin cambios la tasa de interés referencial, además de que enfrenta duras críticas sobre la credibilidad de su política monetaria por parte de distintas entidades financieras del sector privado. En este sentido, el área de Investigación Económica para América Latina de JP Morgan apunta a que el banco implementará un recorte de 25 puntos base para dejar la tasa en 6.75%, la guerra entre Estados Unidos e Irán y su impacto económico ha generado importantes repercusiones en los mercados globales, y plantea preguntas de cara a la decisión de la junta directiva. El consenso del sector privado estima que el Banco implementará un recorte de 25 puntos base, en línea con la previsión de JP Morgan, pero todavía faltaría una reducción de 50 puntos base para alcanzar la tasa “neutral”. “Lo que suceda después (del jueves) es complejo y dependerá de la presencia (o no) de las perturbaciones actuales sobre la inflación y el crecimiento, las acciones de la Reserva Federal y, en menor medida, las finanzas públicas. Creemos que lo que está en riesgo es nuestra proyección de una tasa final de 6.25%, no la decisión de la próxima semana”, señaló JP Morgan en un análisis. Para el banco, todavía es muy pronto para determinar si la economía mexicana libró la incertidumbre del conflicto bélico en Medio Oriente, pero “sin duda” ha absorbido bien las perturbaciones. El banco estadounidense señala que la moneda mexicana se ha debilitado 2.6% respecto al dólar, desde el inicio del conflicto, pero se mantiene 1% por arriba de la comparación anual. “El impacto de la crisis petrolera de 2022 fue significativamente más preocupante, al igual que la volatilidad. Las tensiones comerciales en 2025 fueron, en cierta medida, más importantes y, sin embargo, Banxico redujo constantemente su tasa de interés hasta el 7%”, recordó JP Morgan. El Banxico tiene una política monetaria enfocada a las metas de inflación, por lo que según JP Morgan, los riesgos al alza para los precios al consumidor no son despreciables y “podrían tener un impacto en la función de reacción de la Junta más significativo que la Guerra de los Doce Días del año pasado o el conflicto europeo de 2022”. JP Morgan estima que la inflación general de México cerrará el año en 4.3%, al incorporar la reversión de los precios de los alimentos crudos, las interrupciones en el suministro y el promedio del precio de la Mezcla Mexicana de Exportación, que se ubica en torno a 90 dólares por barril. Sin embargo, y hasta el momento, JP Morgan señala que Banxico todavía tiene margen de acción para dejar la tasa de interés referencial en 6.25% para el cierre del año, aunque no descarta que Banxico implemente una estrategia de “esperar y ver”.