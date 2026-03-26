Merlin Properties culminó exitosamente la ampliación de capital que lanzó ayer tras el cierre de los mercados a través de una colocación privada acelerada y culminó en la mañana del jueves. En concreto, la socimi captó finalmente 767,6 millones de euros, dinero que tendrá como destino el impulso de su negocio de centros de datos, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Otro punto a destacar de la operación es que ésta se realizó al mismo precio al que cerraron ayer las acciones de la inmobiliaria, esto es 13,64 euros, 1 euro por acción de valor nominal y 12,64 euros de prima de emisión. El mercado recibió la noticia con un incremento de los títulos del 2,82% a media mañana, porcentaje que lleva a la compañía a encabezar las subidas de una jornada en la que el Ibex 35 cae 0,87 puntos porcentuales. El aumento de capital se realizó mediante la emisión 56.275.101 nuevas acciones, representativas del 10% del capital social que, tras la emisión representa el 9,1% de la masa accionarial de la compañía. Asimismo, la operación se diseñó mediante aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente, dirigiéndose exclusivamente a inversores cualificados, es decir institucionales. Por su parte, Banco Santander y Nortia, titulares de manera directa o indirecta de aproximadamente el 24,71% y del 8,17% del capital social de Merlin Properties, suscribieron 13.904.917 y 6.625.801 acciones nuevas respectivamente en el aumento de capital, manteniendo así sus participaciones en el capital de la mayor socimi del Ibex 35 y una de las principales de Europa. Asimismo, y de acuerdo a la información enviada a la CNMV, tanto Banco Santander como Nortia asumieron un compromiso de no disposición de acciones (lock-up) de 60 días a partir de la fecha de ejecución y cierre del aumento de capital, sujeto a las excepciones de mercado habituales en esta clase de operaciones. Según la hoja de ruta marcada por la inmobiliaria, está previsto otorgar la correspondiente escritura pública de ejecución del aumento de capital en el día de hoy como que las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia este jueves, 26 de marzo, y que comiencen a cotizar mañana viernes. Adicionalmente, está previsto que, tras la admisión de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores españolas, éstas sean admitidas a negociación en el mercado regulado de Euronext Lisbon. Así, la socimi espera que la liquidación de la operación correspondiente a la entrega de las nuevas acciones a los inversores tenga lugar el 30 de marzo. Banco Santander, Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley actuaron como coordinadores globales de la operación, mientras BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole and Investment Bank y Société Générale, como co-entidades coordinadoras. Por su parte, Barclays, BofA Securities Citigroup, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, UBS Europe y Van Lanschot Kempen actúan como entidades colocadoras, conjuntamente con los ‘joint global coordinators’ y los ‘joint bookrunners’. Asimismo, Banco de Sabadell, Bankinter, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario e ING Bank actúan como ‘co-bookrunners’ del aumento de capital y Alantra, Bestinver, JB Capital Markets, GVC GAESCO Valores, Natixis, Kutxabank Investment, SMBC Bank y Unicaja lo hacen como ‘co- lead managers’ de la ampliación de capital junto con los ‘joint bookrunners’ y los ‘co- bookrunners’ (‘los managers’). En concreto, en un encuentro con inversores, la compañía detalló recientemente que prevé una inversión de 4.470 millones de euros desde 2026 hasta 2030 para el despliegue de la nueva fase III de sus centros de datos y tras concluir una fase I dotada de 614 millones y continuar con una fase II de 2.756 millones. La ampliación de capital efectuada ahora va dirigida a la fase III. Esta fase añadirá un total de 412 megavatios (MW), principalmente a través de ampliaciones de 162 MW y 100 MW en sus centros de Bilbao y Lisboa, respectivamente, pero también con el desarrollo de un nuevo centro en Zaragoza de 150 MW. Así las cosas, Merlin Properties espera que el negocio de centros de datos pase a concentrar en 2032 el 65% de su facturación anual esperada de 1800 millones de euros, frente al 6% que supuso el año pasado, a medida que va avanzando en la promoción de nuevas instalaciones en España y Portugal. Tras recordar que la acción está cotizando con cerca de un 10% de descuento versus finales del año pasado, el banco de inversión destaca que llega la primera de las varias ampliaciones de capital que Merlin espera ejecutar en el corto-medio plazo para acometer los planes de inversión de la Fase III del plan de data centers. Punto seguido, pone en valor (positivamente) que el aumento de capital se realizó sin descuento, limitando a priori de este modo el impacto a corto plazo para los accionistas no cualificados. Respecto al importe de la ampliación (767,6 millones de euros), se sitúa en línea con la estimación de que la primera de las ampliaciones se realizaría por importe de entre 700-800 millones. “Recordemos que el impacto inicial de los aumentos de capital sería compensado en aras de un significativo incremento de rentabilidad futura. En este sentido, cabe mencionar que la socimi espera una rentabilidad bruta sobre coste para la Fase III del Plan Mega del 14,7% (rentabilidad neta operativa de aproximadamente del 10%) y unas rentas anuales estabilizadas de cara a 2032 superiores a los 650 millones de euros”, afirma la entidad. Renta 4 reitera su recomendación de `sobreponderar´ con un precio objetivo de 16 euros por acción. A media mañana el papel de la inmobiliaria se negocia a 14,06 euros.