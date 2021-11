La empresa argentina que triplicó su valor en Wall Street en un año

Mientras la mayoría de los ADR de las empresas más tradicionales del país no logran hacer pie en Wall Street, una de las compañías argentinas más innovadoras continúa despertando el interés de los inversores .

Se trata de la empresa de biotecnología agropecuaria Bioceres, cuyo papel triplicó su valor en el último año . Esta firma, nacida en Santa Fe en 2001, comenzó a cotizar en el NYSE en marzo de 2019 y el 27 de abril de este año llegó al Nasdaq.

En los últimos años, fueron casi todas buenas para Bioceres. Su tecnología HB4 transgénica fue aprobada para los cultivos de soja en Estados Unidos en 2019 y recientemente Brasil la aceptó para el trigo. Además, en marzo de este año Bioceres anunció su asociación con la biotecnológica Moolec, lo que impulsó aún más su cotización.

La acción de Bioceres en Wall Street costaba, 365 días atrás, u$s 5,67 y hoy vale u$s 15,81, es decir, aumentó 2,8 veces su valor. Sin embargo, este papel no es profeta en su tierra: el Cedear de Bioceres no asoma entre los más operados de la Bolsa porteña.

"Nadie jamás nos pide que analicemos Bioceres", señaló Martín Eduardo Genero, referente de la comunidad Clave Bursátil, de la cual participan miles de inversores argentinos.

" No pega entre los inversores particulares locales y es raro, porque es una empresa argentina que subió mucho y tiene todo para pegar, ya que está alineada con el contexto de suba de commodities, más la aprobación de su semilla en Brasil ", añadió.

Por su parte, Esteban Barsky, asesor financiero de Bull Market Securities, indicó: " El principal activo de Bioceres es el HD4, que permite que tanto el trigo como la soja tengan mayor tolerancia a las sequías y permite un mayor rendimiento. Es clave que sea aprobada en los países productores: en soja ya fue aprobada en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Paraguay y Canadá. En trigo, ya cuenta con la aprobación de Argentina y Brasil".

Barsky sostuvo también que será clave que la tecnología desarrollada por Bioceres sea aprobada por China, algo que podría suceder en el segundo trimestre de 2022. "Si se llega a dar antes podría ser un game changer para la empresa".

A nivel balance, el analista de Bull Market Securities explicó que Bioceres "viene rindiendo bien" y que el ser argentina "no le afecta demasiado" y que "todos sus ingresos son en dólares".