El nivel de actividad económica tuvo una leve alza mensual del 0,4%, según informó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Asimismo, se observó un avance del 1,9% en comparación a enero de 2025, lo que también representa el segundo mes consecutivo de suba interanual. Sin embargo, hay señales mixtas en la economía argentina: mientras el gobierno de Javier Milei celebra el récord del agro, sectores como la industria no logran levantar cabeza. De acuerdo con el Índice Producción Industrial que todos los meses elabora la consultora OJF & Asociados (IPI-OJF), en febrero la producción industrial se contrajo 7,9% al comparar con igual mes del año pasado, acumulando para el primer bimestre del año una caída de 5,5%. Por su parte, la medición desestacionalizada registró una baja mensual de 2,7%. “La actividad industrial mostró un retroceso en febrero, que sigue a la suba de enero, dejando un primer bimestre con un saldo levemente positivo. En efecto, la medición desestacionalizada para enero se corrigió al alza, marcando una suba de 2,1% mensual, que al promediar con la estimación para febrero deja a los primeros dos meses del año con un nivel 0,7% superior al de diciembre del año pasado", señala el informe de la consultora. “Por su parte, la comparación interanual muestra una fuerte baja de 7,9%, impulsada principalmente por las caídas de Maquinaria y equipos, con caídas en todos los rubros, y en Alimentos, principalmente por la baja registrada en la molienda de aceites", agrega. Para los próximos meses, el escenario no se ve prometedor. “No esperamos una pronta reactivación de la industria, que depende en buena medida de que mejoren los ingresos reales de las familias, que por ahora siguen deprimidos", advierte el informe de OJF. Desde OJF desglosaron el rendimiento de los distintos sectores de la industria en el mes de febrero 2026: “Las exportaciones agroindustriales alcanzaron el mayor volumen de los últimos 10 años”, celebró este viernes el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X. “En el primer bimestre de 2026, Argentina exportó 18,5 millones de toneladas (+8% vs. 2025), el nivel más alto de la última década. El sector generó u$s 7595 millones y llegó a más de 105 países", indicó Caputo. Además, señaló que 169 productos aumentaron sus ventas externas frente al mismo período del año pasado. “Más producción, más exportaciones y más crecimiento para nuestro país”, afirmó.