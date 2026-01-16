En medio de las proyecciones para el precio del dólar en 2026, el economista Fernando Marull analizó a fondo la dinámica del tipo de cambio y anticipó cómo será el comportamiento de la divisa.

El especialista destacó que, a diferencia de 2025, se espera un escenario más previsible para el dólar, sin la presión de un “evento tan grande” o una “bisagra” política como lo fueron las elecciones del año pasado.

Durante una entrevista en la plataforma web Bull Market, Marull explicó que la ausencia inminente de escenarios de contienda política elimina la incertidumbre que suele disparar las coberturas cambiarias.

“Con este dólar y el hecho de que la gente no esté en pánico como el año pasado, donde las empresas demandaron cobertura por casi u$s 22.000 millones, este año no creo que tengas eso, por lo que la dolarización va a bajar“, señaló.

En esa línea, el economista planteó que para el año en curso se proyecta un promedio de u$s 2.000 millones, lo que representaría una caída del 50% en la presión dolarizadora de familias y empresas.

¿Habrá devaluación? Qué pasará con el dólar en 2026 según el analista más escuchado de la City: “Es un escenario...”

“Ahora estamos sin ese nerviosismo, sin elecciones, sin el ‘nos vamos a morir’. Pensá que, en las charlas que daba a clientes después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, me preguntaban si Milei iba a un juicio político. El nivel de pánico que hubo fue tremendo", ejemplificó.

“Ahora está bajando la cobertura”, aclaró y, al mismo tiempo, señaló que el mercado ya incorporó un ajuste en la banda superior del dólar, que proyecta un valor cercano a los $ 1900 para finales de año. Este esquema flexible es lo que, según el economista, evita un atraso cambiario riesgoso.

“Va a haber una menor dolarización, no tenés un evento tan grande, una bisagra, como eran las elecciones. Entonces eso te va a ayudar a que con este dólar o un poquito más alto puedas comprar y no requieras de una fuerte devaluación para bajar la dolarización y que el Central compre. Ese escenario no lo veo", remarcó.

Dólar 2026: a cuánto llegará a fin de año y qué espera el mercado para los próximos meses

Si bien los expertos coinciden en que el tipo de cambio se debilitará hacia finales de año, pronosticaron que la fluctuación se mantendrá dentro del techo estimado de la banda para el cierre de 2026. Así lo señaló un reciente informe de Focus Economics, que compartió la proyección de 45 consultoras que le pusieron precio al dólar, tanto oficial como paralelo, para el término de 2026.

La media de las consultoras muestra un consenso en torno a la idea de que ambos tipos de cambio -oficial y blue- se debilitarán hacia fin de año.

De esta forma, se prevé que el peso cierre 2026 a $ 1733,6 por dólar estadounidense. Teniendo en cuenta que los bancos y consultoras relevadas vaticinan una aceleración de la inflación de 24% -en promedio- para este año, se calcula que el techo de la banda llegará a $ 1892,98 en diciembre.

De esta forma, la cotización oficial se mantendría dentro de los límites de la banda cambiaria durante todo el 2026. Para 2027, en tanto, los analistas consultados esperan en un valor de $ 1935,2 por dólar estadounidense.