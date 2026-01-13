Ferreres pronosticó qué va a pasar con el dólar a fin de año.

El reconocido economista Orlando Ferreres lanzó una fuerte advertencia por el nivel del tipo de cambio y su impacto en la economía argentina y calculó a cuánto debería estar el dólar .

En una entrevista con Canal E, Ferreres cuestionó la estrategia cambiaria del gobierno de Javier Milei y advirtió sobre las consecuencias de mantener un dólar artificialmente bajo.

“Por más que el gobierno de Toto Caputo se jugó con un tipo de cambio relativamente bajo, eso impide la inversión y también dificulta, por ejemplo, el turismo. Está lleno Brasil de argentinos y tendrían que estar más bien en Argentina", advirtió.

“Hay un poquito de compensación porque hubo cierto aumento del tipo de cambio, pero evidentemente sigue siendo negativo el balance de cuenta corriente y el balance de pagos”, agregó el especialista.

Cuánto debería valer el dólar, según Ferreres

“Ahora está en $ 1.480 por dólar. De acuerdo a la paridad teórica de equilibrio nuestra con Estados Unidos, tendría que estar ahora en $ 1.815”, señaló el economista al referirse al tipo de cambio de enero de 2026.

Al incorporar la inflación proyectada y el arrastre inflacionario, el consultor estimó que el dólar debería ubicarse en niveles aún más elevados .

“Eso significa un 21% de inflación que hay que sumar más o menos el 10% de arrastre de la inflación mensual de la economía mensual en dos o tres meses. Con lo cual el tipo de cambio debería estar en $ 2.015 por dólar”, afirmó.

“Ahí tendríamos inversión, tendríamos una corriente buena de ocupación y tendríamos un mejor salario real y una mayor cantidad de consumo. Ahí estaríamos mejor”, aseguró.

Ferreres pronosticó qué va a pasar con el dólar a fin de año.

Sin embargo, el economista destacó que “el gobierno insistió mucho con este tipo de cambio bajo”, lo que “también complica mucho la generación de reservas del Banco Central”.

Si bien reconoció que en enero el Banco Central logró acumular reservas, el economista advirtió que se vería “más aumentada la oferta de divisas si el tipo de cambio presentara alternativas de devaluación”.

¿Qué se espera de la inflación?

En cuanto a la inflación, Ferreres estimó que diciembre cerrará con un 2,5% mensual, alcanzando un 31% anual para 2025. Para 2026, proyecta un 20% de aumento del nivel de precios, muy por encima del 10% que prevé el presupuesto oficial.

“Es difícil que perfore el 2% con un dólar subiendo al 2,5%”, admitió el economista al ser consultado sobre las posibilidades de una desaceleración más pronunciada de la inflación en el corto plazo.

A pesar de sus críticas puntuales, Ferreres reconoció que está a favor “de la orientación del gobierno en cuanto a sus lineamientos generales” y que este año “va a ser un año bueno para el gobierno” de cara a las elecciones presidenciales de 2027.