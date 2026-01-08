En esta noticia Dólar: los dos factores que el Gobierno debe tener en cuenta, según Buteler

Tras el debut del esquema de bandas cambiarias, el dólar oficial volvió a la calma y acumula dos jornadas consecutivas de a la baja durante la primera semana de 2026.

Al mismo tiempo, el Banco Central (BCRA) avanza con el plan de acumulación de reservas y suma adquiridos más de u$s 100 millones en el año.

A este contexto se refirió el analista financiero Christian Buteler, quien trazó un panorama crítico sobre la situación del mercado cambiario. A su entender, hay dos factores que pueden generar complicaciones en el plan del Gobierno sobre el dólar : el comportamiento de los dólares paralelos y, especialmente, de la cotización oficial, que se mantiene cerca del techo de la banda.

“Seguís teniendo presión (sobre el tipo de cambio), ya que el dólar contado con liquidación es el único que está fuera de la banda que establece el Banco Central. Si bien la banda es para el dólar mayorista, no para los dólares financieros, lo cierto es que la presión sobre el tipo de cambio no cesa”, planteó en diálogo por Radio LED.

Para el analista, el valor del CCL es un síntoma claro de que el mercado sigue buscando cobertura, ya que se ubica como el único tipo de cambio que opera plenamente por fuera de las bandas establecidas por el Banco Central. Esta situación, señaló, evidencia una demanda persistente de dólares que todavía no se ha logrado absorber por completo.

Respecto a las recientes intervenciones del BCRA para acumular divisas, el analista fue cauto. Si bien la entidad ha comenzado a comprar divisas, Buteler interpretó estos movimientos más como una “señal” hacia el mercado que como una política sostenible a largo plazo.

En esa línea, advirtió por el comportamiento del tipo de cambio mayorista y señaló que “mientras se mantenga del techo de la banda, es muy difícil” que el Banco Central pueda realizar compras de alto volumen.

Por eso, Buteler se mostró escéptico sobre las metas de acumulación de reservas para 2026 y sugirió que el objetivo de u$s 10.000 millones parece difícil de alcanzar bajo las condiciones actuales.

Otro tema que abordó fue el anuncio del BCRA de un préstamo Repo por u$s 3.000 millones. Pese a la noticia, hubo una reacción adversa del mercado, con bonos y acciones registrando bajas y una suba del riesgo país a 575 unidades.

Para el analista, el mercado financiero ya preveía que el Gobierno conseguiría los fondos, por lo que las caídas en bonos y acciones responden más a una toma de ganancias tras las fuertes subas previas.

El analista destacó que este préstamo tiene un plazo de 372 días, lo que traslada el compromiso de pago a enero de 2027. Este vencimiento no llegará solo, sino que se sumará a otros compromisos de deuda previos que también vencen el mismo año.

“Eso puede llegar a ser una luz amarilla”, concluyó Buteler, ya que la concentración de vencimientos obliga al país a estar “haciendo cuentas” cada seis meses para ver si llega a cubrir los pagos.