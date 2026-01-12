En las últimas 15 ruedas de operaciones, se negociaron por Byma casi u$s 2500 millones de bonos dólar linked a enero 2026. A esta operatoria de títulos que se ajustan por la evolución del dólar oficial se le debe sumar el canje de bonos entre el Tesoro y el BCRA por u$s 2340 millones, de Lelink que vencen el 16 de enero de 2026 por otros que deben pagarse dos semanas más tarde, el 31 de enero.

“A partir de la segunda semana de enero la operatoria disminuyó. O sea, fue notorio en diciembre la venta de cobertura “barata” vía dollar linked, sumado a la venta de divisas en el mercado de futuros”, revela Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

/finanzas-mercados/ramiro-marra-apostamos-a-la-sinergia-entre-el-mundo-bursatil-y-el-asegurador/

Intervención

El 5 de enero pasado, la tasa implícita de futuros de dólar cerró aproximadamente a una tasa nominal anual del 22%, muy por debajo de la tasa corta en pesos. Claramente, esto genera incentivos para vender spot y tomar posición a término.

“Lo que vemos es que de alguna manera existe una intervención solapada de manera que el dólar oficial no escale y en promedio continúe aproximadamente un 4% debajo del techo de la banda superior".

“Esto no es una crítica per-se, lo que decimos es que aún falta coordinación y mayor remonetización de la economía para estabilizar tasas y dólar”, agrega Camusso.

Cobertura barata

Desde su óptica, tanto el BCRA en cuanto al manejo de la política monetaria como el Tesoro tienen la potestad de ofrecer al mercado, en caso de que tengan en cartera, tanto títulos dollar linked como otros instrumentos.

Como el mercado se lo lleva, es una forma de la autoridad monetaria de ofrecer y tomar cobertura cambiaria para que los privados no tengan que ir al mayorista y comprar dólares, lo que provocaría una suba en su cotización.

Dólar linked

Al Gobierno le conviene porque, tanto en los dollar linked como en el mercado de futuros, lo que pone son pesos, ya que no hay moneda extranjera en juego. El privado, desde ya, puede elegir si comprar directamente spot o, a medida que aparezca la oferta de dollar linked a precios interesantes, tomar esa cobertura.

“Es una forma que todo quede en el mercado de pesos y que eso no alimente el mercado de dólares mayorista. Es razonable que haga esto el Gobierno. Pero lo que hemos visto es que durante diciembre se operó mucho dollar linked enero, entonces decimos que hay una especie de intervención solapada”, precisa Camusso.

Mayor volumen

En la medida que se producen canjes cuando el Tesoro entrega títulos a tasa fija y recibir dollar linked, eso aumenta el volumen de mercado, entonces hay mayor posibilidad de brindar cobertura cambiaria para que el privado, en vez de ir a comprar dólares, vaya a instrumentos que ofrecen esa cobertura. No es nada nuevo, desde ya, pero sí sorprende, y mucho, los volúmenes negociados en diciembre.

Desde GMA Capital coinciden en que la entidad monetaria siguió desprendiéndose de Lelink (incluso a tasas negativas), operó en futuros y mostró presencia compradora en la curva en pesos del Tesoro.

“Esta dinámica permitió abaratar la cobertura cambiaria al moderar la demanda y forzar la oferta de divisas para contener tensiones sobre el tipo de cambio, objetivo que hoy parece primordial para el equipo económico”.

¿Y el Tesoro qué rol tuvo?

Los datos monetarios refuerzan la idea de que la entidad está manteniendo una participación relevante en el mercado como oferente de divisas.

“Si bien los depósitos del Gobierno en moneda extranjera ascienden hoy a u$s 2209 millones, en la última semana se desprendió de casi u$s 500 millones, más del doble de lo que el Central logró comprar en el mismo período”.

“El Tesoro parecería estar aportando divisas de manera puntual, mientras el Central reconstruye su señal compradora y busca administrar las tensiones cambiarias de corto plazo”, completan.