El dólar oficial arrancó estable en 2026, con un valor de $ 1475 para la venta, por debajo del tope máximo de la banda cambiaria que, desde este enero, se mueve por inflación.

En ese contexto, el economista Orlando Ferreres sostuvo que la cotización actual se encuentra distanciado de lo que denomina la “paridad teórica de equilibrio”. En diálogo por Net Tv, planteó que el tipo de cambio es la variable “clave” para abaratar la inversión exterior.

Según su análisis, el flujo de capitales que hoy “da vueltas por el mundo” necesita encontrar un punto de entrada atractivo en Argentina. “Es evidente que con un tipo de cambio de $ 1490, que es lo que tenemos ahora, estamos un poco lejos de la paridad teórica de equilibrio”, añadió.

Los cuatro motivos por los que el mentor de Milei sugiere un fuerte salto de la divisa en 2026

Con un dólar situado en torno a los $ 1490, Ferreres señaló que el valor real de equilibrio para enero debería ser de al menos $ 1815. No obstante, agregó que, si se le suma el impacto de la inflación proyectada, la divisa debería rondar los $2000 para ser competitiva.

Para fundamentar ese valor, Ferreres argumentó que ese precio permitiría “dejar tranquila a la inversión” y aumentar la inversión sobre el PBI. A su juicio, un dólar a ese valor también fomentaría la creación de empleo genuino y el crecimiento económico sustentable.

“No todo depende del tipo de cambio, pero es uno de los temas claves, porque siempre estamos dando vueltas con las reservas, que no aumentan y que son, en muchos términos, prestadas, y se llega a una conclusión para pagar las deudas de préstamos repo a último día antes de los pagos. Yo creo que esa parte es lo que está un poco mal y debería ser modificada ahora que no hay elecciones en el 2026″, desarrolló.

Orlando Ferreres.

“Tiene que salir ahora”: la medida que el Gobierno debe tomar cuanto antes con el dólar

En esa línea, el economista mostró una postura contundente y afirmó: “Creo que tendría que salir del cepo ahora”. Argumentó que, al no ser el 2026 un año electoral, el Gobierno cuenta con el margen político necesario para avanzar en una unificación cambiaria sin los costos de una campaña en marcha.

No obstante, sostuvo que el Ministerio de Economía se resiste a esta medida, principalmente por la fragilidad de las reservas internacionales: “Entonces están procurando esperar y manteniendo el tipo de cambio más o menos en una cifra relativamente baja”.

Asimismo, el titular de la consultora OJF & Asociados percibió una discrepancia de visiones con el Ejecutivo. “Caputo está muy conforme con el tipo de cambio que tiene. Aparentemente eso le parece bien, pero él está siempre jugando con la posición de reservas vs la deuda que hay que pagar”, concluyó al respecto.