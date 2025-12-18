Con la expectativa del año próximo, el Gobierno prepara un 2026 cargado de reformas e imposiciones en términos de agenda política y económica. Sin embargo, con la antesala de un 2025 que promedió más buenas que malas para Javier Milei, quienes apostaron por el dólar recibieron una buena noticia .

En ese sentido, el economista Fernando Marull compartió un análisis optimista sobre el desempeño de quienes apostaron por la divisa norteamericana, en medio de los anuncios del Banco Central sobre la ampliación de las bandas cambiarias y la estrategia de compra de reservas para 2026.

“El que compró dólares le fue bien este año”, afirmó Marull en diálogo con CNN Radio, reconociendo que la divisa estadounidense fue una inversión acertada durante un período que calificó como “una crisis importante”. El economista destacó especialmente a quienes adquirieron dólares en los picos de febrero y marzo, cuando el tipo de cambio alcanzó los $ 1060.

Sin embargo, Marull hizo una distinción importante: “El que compró Bopreal o link, se cubrió, le ganó a todo”. En este sentido, subrayó que los mejores resultados fueron para quienes no solo compraron dólares, sino que además los invirtieron en activos específicos, en lugar de simplemente guardarlos.

Dólar: Marull anticipó un cambio de escenario para 2026

El economista proyecta un panorama diferente para el próximo año. Con una expectativa de crecimiento del 4,5% e inflación anual del 20%, Marull advierte que el contexto será distinto al de 2025.

“Sin expectativa de crisis y expectativa de un buen año, posiblemente la dolarización va a ir bajando naturalmente”, explicó. Según su análisis, Argentina experimentó una fuerte dolarización durante 2025, con compras de casi 35.000 millones de dólares, impulsadas principalmente por la incertidumbre electoral y el temor a una posible devaluación.

Para 2026, Marull anticipa que la demanda de dólares caerá significativamente: “No te van a demandar otra vez 35.000 millones de dólares. Va a ser mucho menos”. Esta reducción, estima, pasará de 4000 millones mensuales a aproximadamente 1.000 millones.

Qué dijo sobre las medidas del Banco Central

En cuanto a los anuncios de Santiago Bausili, presidente del BCRA, Marull señaló que no lo tomaron por sorpresa: “Hace dos meses que están diciendo que van a comprar reservas”. La única novedad verdadera, según el economista, fue que las bandas se ajustarán por inflación en lugar del 1% fijo.

El nuevo esquema implica que la banda subirá aproximadamente 22% en 2026, frente al 13% del esquema anterior. “Cuando vas al dólar futuro Rofex, ¿cuánto está? 23%”, comparó Marull, sugiriendo que el mercado ya había descontado este movimiento.

Esto es lo que deben hacer los ahorristas, según el especialista

A pesar del buen desempeño del dólar en 2025, Marull advierte sobre la estrategia de cara al futuro: “No quedarte en dólares esperando la gran devaluación porque no parece ser el view”.

El economista considera que el dólar puede seguir ganándole a la inflación en 2026, pero descarta un escenario de devaluación abrupta. Su consejo es claro: “Si estás en un sector que estás esperando sentado que el dólar se vaya a 4000 para que vos ganes plata, estás en el horno”.

En medio del proceso electoral, Marull proyecta que no habrá sobresaltos en materia cambiaria.

Respecto a la reacción del mercado ante los anuncios, Marull proyecta que inicialmente puede haber un aumento transitorio del dólar por el impacto mediático de titulares sobre “ampliación de bandas” y “devaluación”, pero luego el tipo de cambio se acomodará según la oferta y demanda normal.