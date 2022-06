Flexibilización del cepo: la letra chica de la regulación del BCRA

Las personas que exportan servicios podrán disponer de hasta u$s 1000 mensuales en cuentas en entidades financieras locales sin requisito de liquidación en pesos. Así lo informó este jueves el Gobierno nacional, en una medida tendiente a incrementar las reservas del BCRA.

Según explicaron desde el oficialismo, el beneficio se extiende también a las empresas del sector, que tendrán libre disponibilidad de divisas por un porcentaje del incremento de las ventas externas que realicen este año respecto de 2021.

Dólar: flexibilizan el cepo para freelancers y el sector de la economía del conocimiento



Tras el anuncio, quedaban aún algunos interrogantes respecto de los alcances y la "letra chica" de la medida, que ahora empiezan a despejarse . El Directorio del BCRA anunció que creó un régimen de excepción a la obligación de liquidación de divisas para los cobros de exportaciones de servicios por ciertos conceptos.

Dicho régimen establece que las personas humanas podrán cobrar hasta u$s 1000 por mes en sus cuentas en la Argentina por los servicios prestados a no residentes. La c ondición para usar este mecanismo es que no adquiera divisas a través del sistema financiero, es decir vía Dólar MEP o contado con liquidación, 90 días antes de la acreditación de los fondos y se comprometan a no realizarlo por los 90 días subsiguientes . Los ingresos por encima de dicho monto deberán ser liquidados.

Las personas jurídicas, por su parte, podrán obtener una "certificación de aumento de ingresos por cobros de exportaciones de servicios en el año 2022" para ser exclusivamente destinada al pago de remuneraciones de sus trabajadores por hasta el mínimo entre 50% del aumento de las exportaciones de servicios en el acumulado de 2022 respecto de la totalidad del año 2021; y 20% de las remuneraciones brutas para lo que resta de 2022.

Este mecanismo, informó el Central, podrá ser utilizado solo en la medida en que la firma no registre incumplimientos a la fecha en materia de ingresos y liquidación de exportaciones de servicios , se comprometa a liquidar los fondos que no hayan sido destinados al pago de remuneraciones, y que no hayan concertado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera 90 días antes de la certificación y se comprometan a no realizarlo por los 90 días subsiguientes .

El BCRA informó, además, que está desarrollando un sistema online que pondrá a disposición de las entidades financieras para controlar la utilización de este mecanismo.

Los conceptos de las exportaciones de servicios considerados en la norma son mantenimiento y reparaciones; servicios de construcción; servicios de telecomunicaciones; servicios de informática; servicios de información; cargos por el uso de la propiedad intelectual; servicios de investigación y desarrollo; servicios jurídicos, contables y gerenciales; servicios de publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión pública; servicios arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos; servicios relacionados con el comercio; otros servicios empresariales; servicios audiovisuales y conexos; otros servicios personales, culturales y recreativos; y otros servicios de salud.