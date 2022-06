Dólar futuro: ventas récord del BCRA preocupan al mercado en medio de la cosecha gruesa

El dato no pasó inadvertido y encendió otra señal de alarma en el frente cambiario. Al Banco Central ya no sólo le está costando comprar reservas en medio del mejor momento de la liquidación del agro, sino que también habría empezado intervenir en el mercado de dólar futuro.

La venta de dólares en este segmento genera preocupaciones no tanto por el monto, sino por la estacionalidad. Es que en estos meses, la autoridad monetaria debería estar del otro lado del mostrador gracias a la liquidación récord del agro.

Dólar: flexibilizan el cepo para freelancers y el sector de la economía del conocimiento



Reservas: habrá dos meses más de buen flujo del campo pero prevén negociación de adelantos



El BCRA vende dólar futuro

En el primer día hábil de junio, el BCRA vendió u$s 15 millones en el Mercado Único libre y de Cambios (MULC), continuando con la sangría de reservas que había dejado el último día de mayo, en el que se desprendió de otros u$s 190 millones.

Con esto, analistas del mercado ven el cumplimiento de las metas con el FMI cada vez más lejos.

Sin embargo, a l a falta de acumulación de reservas el BCRA parecería sumarle que está interviniendo en el mercado de dólar futuro, con una postura vendedora.

Los analistas de la consultora 1816 resaltaron que, con el rollover del contrato de mayo, se operaron el martes un total de u$s 3716 millones en el mercado de futuros de dólar, sólo en Rofex. Dicha cifra representa un récord para la gestión de Alberto Fernández.

El monto más alto hasta la fecha había sido por u$s 2811 millones en finales de septiembre de 2020. El dato cobra especial trascendencia teniendo en cuenta que se da en medio del mejor momento de la liquidación del agro.

Desde 1816 agregan que en abril, el BCRA incrementó su posición vendida en futuros, cerrando con una posición short de u$s 2556 millones.

"A juzgar por los volúmenes que vimos los últimos días, es probable que el Central esté incrementando su participación. El volumen del martes fue extraordinario ya que se operaron también u$s 311 millones en MAE, de modo que entre Rofex y MAE el volumen superó los u$s 4000 millones. El crecimiento se está dando en un período poco habitual, como es durante mayo", dijeron.

A a fines de abril la posición vendida de dólar futuro era de u$s 2556 millones, según reflejan los datos oficiales. Para Fernando Marull, director de la consultora FMyA, esta posición refleja la búsqueda de cobertura cambiaria por parte de los inversores en un contexto de baja acumulación de reservas por parte del BCRA.

" Vemos un aumento en la posición vendida de dólar futuro del BCRA. El mercado está buscando cobertura para el segundo semestre y creo que se adelantó ", dijo.

Mauro Mazza, head de research de Bull Market Brokers, consideró preocupante la dinámica de venta de dólar futuro por parte del BCRA y la adjudica a un proceso de cobertura cambiaria por parte de los inversores.

"Es preocupante. Es algo que debería estar sucediendo a partir de mayo o junio de 2023, previo a las elecciones y ante la expectativa de que el BCRA haga un overshooting en el primer trimestre de 2024. Pero que ocurra hoy avizora una situación en extremo delicada para 2023. Lo que estamos viendo es mucho sintético incluso de empresas, no solo de fondos", dijo.

Hacia adelante, el especialista de Bull Market Brokers alertó: " Creemos que si esto continua, principalmente a partir de agosto cuando se retire el campo de la liquidación y tengamos que esperar hasta enero con el trigo y la cebada, la situación se tornará muy difícil ".

fuera de estacionalidad

Según datos de Marull, la posición vendida del BCRA en los contratos de dólar en 2022 supera al promedio visto entre 2012 y 2020. También contrasta con la dinámica de la posición vendida observada el año pasado, en el que el Central lograba acumular divisas a un ritmo muy superior al actual.

En ese contexto, Marull agrega que la posición vendida del BCRA suele bajar cuando entra la cosecha, aunque esto no estaría ocurriendo en la actualidad.

Esteban Gette, estratega de Cohen, explicó que lo que hace el BCRA es salir a marcar la cancha, aumentando su posición vendedora en un contexto donde el cumplimiento de la meta cambiaria con Fondo se aleja. En ese sentido, advierte que esto último lleva a que el mercado aumente las expectativas devaluatorias de cara a los próximos meses.

"Debemos tener en cuenta que, si el tipo de cambio oficial aumenta su ritmo devaluatorio, lo que está haciendo el BCRA, en consecuencia, es encarecer su costo de acumulación en el mercado cambiario", sostuvo Gette.

Además, aclaró que toda esta estrategia es posible porque el agro sigue liquidando divisas por lo competitivo que están los precios internacionales de los granos.

"Sin ir más lejos, en mayo el agro liquidó un récord de u$s 4200 millones. Por lo tanto, hasta que esta dinámica no cambie, no vemos a un tipo de cambio moviéndose muy lejos del 4% mensual. De todas maneras, hay que tener cuidado con lo que pase cuando se termine la liquidación de cosecha gruesa en julio ", dijo el estratega de Cohen.

Bajos niveles de reservas

Según los cálculos de los analistas del mercado, el Central tiene hoy reservas netas por alrededor de u$s 3300 millones.

En esa línea, un informe de gestión preparado por el Gobierno refleja que el BCRA contabilizaba al cierre de marzo reservas netas por un total de u$s 3851 millones.

Portfolio Personal Inversiones (PPI) calculó que en el acumulado del año, el balance de las primeras 100 ruedas suma u$s 914 millones, lo que contrasta fuertemente con el saldo del mismo período de 2021 (u$s 5771 millones).



"Es la tercera peor performance detrás de 2013 (u$s $781 millones) y 2020 (- u$s 427 millones) para un año con cepo cambiario. Habiendo finalizado mayo, pico estacional del agro, sólo queda esperar que el ritmo de compras del BCRA en el MULC se modere. Consecuentemente, es altamente improbable el cumplimiento de la meta de acumulación de reservas del segundo trimestre", dijeron.

A su vez, advierten que para acumular los u$s 4100 millones a fines de junio, la autoridad monetaria debería comprar un estimado de u$s 2554 millones.

"El BCRA debería adquirir u$s 128 millones por rueda, lo que sería más que triplicar el ritmo de compras de mayo de u$s 39 millones. Cabe destacar que, desde que se tiene registro, el BCRA nunca compró al ritmo requerido en junio", advirtieron.