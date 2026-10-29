La Comisión Nacional de Valores confirmó la prórroga este jueves mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. Fuente: Freepik.

En esta noticia Prórroga para estados financieros: a cuáles alcanza

La Comisión Nacional de Valores (CNV) extendió hasta el 13 de noviembre el plazo para presentar determinados estados financieros y contables , mediante una prórroga excepcional y por única vez.

La medida se oficializó este jueves con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución General 1175/2026. El organismo fijó su entrada en vigencia para el viernes 30 de octubre.

Prórroga para estados financieros: a cuáles alcanza

La prórroga comprendió los estados anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2026, cuyo vencimiento ordinario estaba previsto para el 9 de noviembre.

También incluyó los estados financieros y contables o certificaciones contables por períodos intermedios del trimestre cerrado el 30 de septiembre de 2026, exigibles según la normativa vigente. Para esas presentaciones, el plazo original vencía el 11 de noviembre.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) extendió hasta el 13 de noviembre el plazo para presentar determinados estados financieros y contables.

En este sentido, la CNV extendió el nuevo límite a todos los documentos e informaciones de presentación complementaria y conjunta con esos estados financieros. La decisión no amplió los plazos de otros cierres contables.

En los fundamentos, el organismo vinculó la decisión con posibles “dificultades operativas” por los feriados previstos para la visita del papa León XIV, que serán el 9 de noviembre a escala nacional, el 10 para la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y el 11 para la Provincia de Buenos Aires, y su posible incidencia en las tareas de entidades, auditores y profesionales.