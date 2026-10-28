El mercado financiero argentino atraviesa un proceso de transformación profunda orientado a agilizar el financiamiento corporativo y masificar las alternativas de inversión para diversos perfiles de ahorristas. En un entorno cada vez más dinámico y en constante evolución, la articulación entre el marco regulatorio, la innovación tecnológica y la educación financiera resulta determinante para canalizar el ahorro hacia el financiamiento de la economía real.

Durante su participación en el Women Leadership Summit organizado por El Cronista y la revista Apertura, Sonia Salvatierra, vicepresidenta de la Comisión Nacional de Valores (CNV); Sigrid Tolaba, vicepresidenta del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), y Pilar Tavella, Head of Macro and Sovereign Strategy en Balanz, analizaron las perspectivas del sector, las oportunidades para las empresas y los desafíos de gestión.

“Buscamos implementar una modernización regulatoria bajo el concepto de ‘Big Bang’, cambiando el paradigma de la autorización previa para que las empresas decidan el momento oportuno de salir al mercado bajo su propia responsabilidad”, explicó Salvatierra. La representante del organismo regulador destacó que la iniciativa busca simplificar trámites administrativos, protegiendo siempre al inversor mediante estándares de rigurosa transparencia e información.

Crecimiento masivo de los fondos comunes e inclusión financiera

En la gestión de activos, el mercado de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) registró una expansión inédita en los últimos años, pasando de medio millón de cuotapartistas a cerca de 30 millones de cuentas operativas. Esta masa de usuarios fue impulsada por la integración masiva con las billeteras virtuales, la interoperabilidad y la simplificación de los canales digitales de cobro y pago.

“La innovación constante en productos y canales digitales permitió resolver los problemas operacionales de los clientes, haciendo que la inversión sea accesible las 24 horas del día”, sostuvo Tolaba. Asimismo, la referente del IAEF resaltó la incorporación de fondos con criterios sustentables y emisiones corporativas que acercaron al público minorista a instrumentos en dólares y acciones.

Contexto macroeconómico, análisis del riesgo país y certezas de mediano plazo

En materia de análisis de coyuntura macroeconómica, la especialista estratégica de Balanz ponderó la solidez del frente externo frente a los vaivenes financieros recientes. Si bien las variaciones en las tasas internacionales generaron volatilidad en las cotizaciones de los activos locales, los fundamentos de mediano plazo muestran una mayor capacidad estructural de pago por parte del Estado.

“El superávit de los sectores exportadores y la mejora en la relación entre el servicio de la deuda y el producto otorgan un ancla fiscal que sostiene la previsibilidad de los activos”, concluyó Tavella.