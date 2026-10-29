Diego Santilli se adelantó al Senado y dejó trascender que concurrirá a la Cámara alta el 25 de noviembre para presentar su primer Informe de Gestión como jefe de Gabinete. La definición se conoció poco después de que los distintos bloques del Senado comenzaran a preparar un proyecto para solicitar formalmente su presencia en el recinto el 18 de noviembre.

El movimiento del funcionario busca anticiparse al pedido que iba a realizar la Cámara alta y, al mismo tiempo, ordenar la relación con los senadores en medio de una negociación clave con los gobernadores.

Santilli tiene entre sus principales tareas políticas la articulación con las provincias y el Congreso, en un momento en que los mandatarios provinciales reclaman al Gobierno nacional el pago de deudas pendientes.

Según confirmaron allegados al jefe de Gabinete, el funcionario hablará ante los senadores el próximo miércoles 25 de noviembre. Esto último coincide con el reglamento del Senado, que establece que el informe del jefe de ministros debe ser la última semana del mes.

La intención del Senado era presentar el proyecto como una señal de voluntad política para que el jefe de Gabinete concurriera a dar explicaciones sobre la marcha de la administración. La iniciativa iba a contar con el respaldo de los todos los bloques, a excepción de La Libertad Avanza .

Santilli asumió como jefe de Gabinete el 30 de junio de 2026, cuando el Gobierno aceptó la renuncia de Manuel Adorni y designó en su lugar al entonces ministro del Interior.

Hasta ahora, Santilli no concurrió al Congreso para presentar su Informe de Gestión. Su presentación ante el Senado será, por lo tanto, la primera vez que asista a esa Cámara desde que asumió el cargo.

El antecedente de Adorni

El último jefe de Gabinete que presentó un Informe de Gestión fue Manuel Adorni, quien concurrió a la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2026. Ese fue el informe número 145 de la Jefatura de Gabinete desde la creación del mecanismo.

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En cambio, el último informe presentado ante el Senado fue el de Guillermo Francos, el 26 de junio de 2025. En esa oportunidad, el entonces jefe de Gabinete respondió durante más de cuatro horas las preguntas de los senadores y presentó un informe que había recibido más de 900 consultas por escrito.

La llegada de Santilli al Senado se producirá, además, en un contexto político diferente al de aquellos informes. El funcionario deberá afrontar una agenda parlamentaria en la que el Gobierno todavía necesita acuerdos con los bloques dialoguistas y, especialmente, con los gobernadores .

La negociación con los gobernadores

La presencia de Santilli cobra relevancia por su rol en las negociaciones con las provincias. El jefe de Gabinete quedó como uno de los principales interlocutores del Gobierno con los mandatarios provinciales, mientras la Casa Rosada intenta conseguir respaldo para los proyectos que todavía tiene pendientes en el Congreso.

En ese marco aparece uno de los principales reclamos de los gobernadores: el pago de las deudas que Nación mantiene con las provincias. La discusión ya tuvo impacto directo en la agenda del Senado.

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De hecho, el proyecto de modificación de la Ley de Patentes, que el oficialismo buscaba aprobar y que también tiene importancia en la relación con Estados Unidos, quedó afuera de la sesión de este jueves. Según fuentes de la jefatura del bloque oficialista, algunas provincias condicionaron su acompañamiento al avance en el pago de las acreencias que mantienen con el Estado nacional.

En el Senado describieron esa situación con una frase: las voluntades de algunas provincias están “embargadas” hasta que Nación pague lo que les debe.

La postergación de Patentes dejó expuesto que la negociación parlamentaria del Gobierno no depende solamente de los acuerdos sobre cada proyecto, sino también de la relación financiera entre la Casa Rosada y los gobernadores. En ese escenario, Santilli tendrá que asumir un papel central para intentar destrabar esos acuerdos.