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Más desregulación

Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) se refirió a los avances y la innovación en el mercado de capitales anclados en dos objetivos. Por un lado, el desarrollo del mercado y por el otro, la protección de los inversores. “Trabajamos todos los días para remover trabas, modernizar la legislación y abrazamos la innovación”, sostuvo.

Concretamente se refirió a la regulación de los proveedores de servicios virtuales a través de un régimen de tokenización, al levantamiento del cepo, y fundamentalmente al “Big Bang regulatorio”, que cambia un sistema de autorizaciones por uno más ágil y automático.

También hizo mención a la regulación de los intermediarios, a las normas sobre transparencia como colocaciones primarias o limitaciones a los sujetos restringidos, al reordenamiento normativo que implica revisar la totalidad de las normas de la CNV con el fin de saber si los requerimientos son correctos, si es posible la desregulación y qué cambios se pueden hacer.

Para explicar el Big Bang como nuevo instrumento que va a acortar considerablemente los tiempos de emisión, Silva se remontó a 1986 cuando la bolsa de Londres cambió radicalmente el sistema.

Menos burocracia

Hoy, con esta disposición, la CNV está cambiando el paradigma mediante el cual todos los productos que emite y que no superen los 100 millones de UVA no necesitan solicitud de autorización previa.

La medida aplica para todos los fondos comunes de inversión. “Si se quiere emitir más de 100 millones sí hay que realizar trámites, pero en una comisión que hoy prácticamente no tiene trámites por lo que bajan los tiempos”, explicó.

En este sentido, los emisores frecuentes pueden emitir en el mismo día. “El cambio de paradigma es que es decisión del CFO cuando salir, antes era una decisión administrativa”, destacó.

El resultado es extraordinario porque el trámite es automático. El driver principal es el de la economía porque es más fácil emitir en una economía estabilizada pero el resultado es muy bueno. Hoy hay un volumen de crecimiento muy grande y en el régimen de los pequeños la incorporación de empresas es notable.

Más desregulación

“Para nosotros es permanente la desregulación y nos preguntamos si lo que hacemos sirve y tiene sentido, si hay que simplificarlo o desregularlo”.

Silva también se refirió a una próxima modificación de las leyes del mercado mediante una Ley Ómnibus que incluirá pequeñas modificaciones a las leyes de mercado de capitales, cheques, fondos comunes de Inversión, del capital emprendedor y de la Caja de Valores entre muchas otras.

Finalmente destacó al paquete de desregulación Big Bang como un cambio de paradigma que responde a una CNV más ágil, moderna e innovadora.