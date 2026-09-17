Empleo estatal: el Gobierno puso nuevas reglas para contratar personal en áreas clave
El proyecto de Presupuesto establece que los cargos vacantes no podrán cubrirse sin autorización de la Jefatura de Gabinete y fija nuevos límites para incorporar personal. La restricción tendrá excepciones para áreas consideradas estratégicas.
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