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Este jueves, 17 de septiembre de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 17 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 1432 (Dinero).

 1°1432 11°8759 
 1409  12°1620
 3°3955  13°7227 
 8307  14°2436 
 6232  15°0647 
 6°0929  16°4084
 6256  17°9663 
 1894  18°5757 
 4626  19°3753 
 10°3615 20°8240 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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