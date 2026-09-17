Este jueves, 17 de septiembre de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 17 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 1432 (Dinero).

1° 1432 11° 8759 2° 1409 12° 1620 3° 3955 13° 7227 4° 8307 14° 2436 5° 6232 15° 0647 6° 0929 16° 4084 7° 6256 17° 9663 8° 1894 18° 5757 9° 4626 19° 3753 10° 3615 20° 8240

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.