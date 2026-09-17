Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 17 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 4132 - Dinero

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 17 de septiembre

1° 4132 11° 5405 2° 5423 12° 8015 3° 3594 13° 1043 4° 3444 14° 3738 5° 0096 15° 2284 6° 7266 16° 3873 7° 3177 17° 9683 8° 4775 18° 3583 9° 2504 19° 4813 10° 8801 20° 2295

¿Qué significa soñar con Dinero?

Soñar con el Dinero suele reflejar autoestima, poder personal y recursos; puede indicar confianza y nuevas oportunidades para avanzar.

También puede señalar preocupaciones por la estabilidad económica, temor a pérdidas o el deseo de seguridad y reconocimiento material.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.