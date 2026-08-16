En esta noticia Inversiones: qué recomienda el Gurú del Blue

En un contexto de calma del tipo de cambio, que se mantiene en torno a los $ 1500, los inversores apuntan a replantearse sus estrategias y analizan las oportunidades disponibles. Al respecto, el analista Salvador Di Stefano , conocido como el Gurú del Blue, sostuvo que ahorrar en dólares ya no es rentable y dio su visión sobre la mejor opción para invertir el capital.

El especialista explicó que, desde el año 2024, el formato de inversión ha cambiado y remarcó que la rentabilidad de la divisa quedó muy rezagada frente a otros instrumentos . “El que compró dólares hace un año ganó un 8% contra una inflación anual del 33%. O sea, realmente fue un pésimo negocio comprar dólares”, dijo.

A pesar de las pérdidas, señaló que muchas personas siguen refugiándose en la moneda extranjera. En ese sentido, el analista atribuyó este comportamiento a “una idiosincrasia argentina forjada durante más de setenta años”.

“ Durante décadas, el que apostó al dólar ganó, pero a partir de 2024 hubo un cambio en la forma de hacer negocios y la gente todavía no se ha adaptado” , evaluó Di Stefano en diálogo por Radio Continental.

Inversiones: qué recomienda el Gurú del Blue

Según el experto, quienes colocaron su dinero en instrumentos en pesos obtuvieron rendimientos superiores a la apreciación del dólar en el último año, por lo que desaconsejó el ahorro en moneda extranjera bajo el contexto actual.

Explicó así que, si un inversor colocó su capital en un plazo fijo y obtuvo un 30% de ganancia, superó con creces al 8% que subió el dólar, lo que convierte a esta última opción en una mala elección. “Quiere decir que convenía más estar en peso que estar en dólar”, subrayó.

En esa línea, Di Stefano insistió en que cualquier estrategia financiera debe estar “refrendada por números”, y que hoy favorecen claramente a la moneda local sobre la extranjera. “El que apostó al dólar, perdió”, sentenció.

Respecto a recomendaciones para inversiones, el economista aconseja abandonar la costumbre de copiar granos (como soja, trigo o maíz) para especular con devaluaciones, ya que resulta más rentable vender la producción y colocar los fondos a plazo fijo.

“Si guardás la soja durante 1 año, la retención en mayo de 2027 te va a bajar 1,25%. Ahora, si colocabas el dinero a tasa de interés, te iba a dar entre el 27% y el 28%. Entonces es más lo que te retorne la tasa de interés que lo que te devuelve el Estado por la baja de retenciones”, concluyó.