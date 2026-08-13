En un contexto en el que aumento del endeudamiento y la mora de las familias argentinas es foco de la agenda pública, el analista financiero Salvador Di Stefano compartió un contundente análisis al respecto.

El también conocido como el “Gurú del Blue” eximió al Estado de responsabilidad: “A la gente la engañaron, pero no la engañó el Estado, la engañó el que le ofreció el crédito con una tasa”, aseguró. “Si cada uno que se equivoque, el Gobierno lo tiene que salir a subsidiar, estamos totalmente equivocados”, agregó.

“Las cosas mágicas no existen”

En una entrevista con El Observador Radio, Di Stéfano fue consultado acerca de la posibilidad de que el Gobierno “ayude” a determinados sectores que resultaron perjudicados o acumulan deuda.

“Si el banco se equivocó e hizo un mal negocio, es problema de los bancos. O sea, si vos pusiste una radio y te fue mal, no tenés que ir a pedirle al Gobierno que te dé la plata porque vos perdiste porque pusiste mal la radio”, sostuvo. “Entonces, a la gente la engañaron. Pero no la engañó el Estado, la engañó el que le ofreció el crédito con una tasa”, remarcó.

En esa línea, insistió en que las consecuencias se deben a decisiones de privados. “¿Tenemos que aportar plata con nuestros impuestos para solucionarle el problema a la gente que tomó un crédito al 140%, 160% anual, que a todas luces era un afano?“, expresó Di Stefano. “Si cada uno que se equivoque el Gobierno lo tiene que salir a subsidiar, estamos totalmente equivocados”, agregó.

“Yo ese país no lo quiero, no lo quiere el Presidente, no lo quiere este Gobierno, no lo quiere nadie”, sostuvo al respecto.

“Ahora, si querés el país en donde cuando había un problema todos salían a subsidiar, bueno, vótalo al peronismo de (Axel) Kicillof, que quiere subsidiar todo y toda esa historia que nos llevó a un nivel de pobreza extremo. Las cosas mágicas no existen”, argumentó.

“La única forma para que la gente gane poder adquisitivo es que las empresas inviertan más, aumenten la productividad y competitividad de la empresa y eso le dé lugar a que pueda pagar mejores salarios. Hoy papá Estado desapareció, no está más, no está más para dar platita”, indicó.

Qué debería hacer el Gobierno con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, según el Gurú del Blue

Dado que muchos economistas mencionan la existencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES como una herramienta a la que podría echarse mano en momentos como el actual, el analista fue contundente. “El Gobierno dice que este es un tema sensible, la plata de los jubilados. Y que es un tema que tendría que tratarse por el Congreso”, aclaró.