Crítico de Milei, el economista Roberto Cachanosky trazó un duro pronóstico sobre el futuro del plan económico de cara a 2027. Al analizar el impacto del ajuste implementado por el Gobierno, advirtió que si bien la gestión de Javier Milei podría lograr estabilizar el frente financiero y evitar un default, el costo será un fuerte deterioro en el tejido productivo y un inminente quiebre en el respaldo social.

“¿Cómo veo el escenario económico para 2027? Todo lo que se está anunciando son cosas que van a pasar, y además bajaron el gasto público de una manera que es muy difícil de sostener en el largo plazo. Están arreglando números fiscales sin pagar, y eso no es sostenible en el tiempo”, señaló durante una entrevista en Ahora Play.

En esa línea, el analista proyectó una calma cambiaria aparente, pero atada de lleno al contexto internacional . “Veo una economía con un tipo de cambio que en principio va a estar tranquilo, pero quiero ver cuál es el resultado electoral de noviembre con Trump, porque guarda si le va mal... estamos muy casados con Trump y con Bessent”, analizó.

“En principio es muy probable que estemos con el tipo de cambio tranquilo, que no entremos en default, pero vamos a ver una economía con empresas que siguen cerrando, con pérdida de empleo formal, y no estamos teniendo inversiones”, agregó.

Sobre este punto, Cachanosky hizo hincapié en el agotamiento de la tolerancia pública frente a la recesión y la caída del consumo . “Mi gran interrogante es: quizás conseguís la pax cambiaria que necesitás, pero ¿socialmente la gente te banca o no te banca eso? Cambió el panorama, pasamos de un ‘hay que apoyar’ a un ‘así no vamos’“.

Y agregó: “Probablemente el nivel de actividad no siga cayendo mucho, pero vas a tener sectores sobreviviendo como pueden y otros, muy pocos, a los que les va a ir muy bien. Yo veo un mercado de cambios probablemente tranquilo, quizás subiendo un poco más la cotización y no pisándola tanto, eso puede pegar un poco en el IPC, y una sociedad que va a estar desilusionada”.

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Gran parte de este escenario, argumentó, se explica por la decisión de mantener las restricciones cambiarias. “No liberar el mercado de cambios fue un error, pusieron a dedo un tipo de cambio y lo atrasaron, eso pega en el nivel de actividad económica”, detalló.

Además, apuntó contra las consecuencias del endeudamiento: “En la medida en que sigan colocando deuda, hacen el crowding out del sector privado, vos vas a pedir un crédito personal y te pueden cobrar cualquier disparate. Lo que viene a ser todo el tema de mora en tarjetas o créditos personales se disparó de una forma impresionante, eso es consecuencia de una tasa de interés alta que impusieron para forzar el carry trade y atraer más dólares. Y ahora ese sistema es muy difícil de desarmar”.

Finalmente, y respecto a cómo lograr un escudo financiero frente a lo que viene, el economista reclamó “eliminar el cepo, redactar una nueva ley de carta orgánica del BCRA y básicamente que el Tesoro solo compre los dólares que tiene con el superávit fiscal”.