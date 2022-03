En busca de dólares baratos: importadores versus el Banco Central

Fuente: Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company

La queja generalizada de parte de los importadores es por el nuevo tope del Banco Central al acceso al MULC para pagar al exterior. Quien se pase de ese tope debe financiarse solo a 180 días fecha de despacho aduanero.



Para calcular ese tope se debe sumar todos los despachos del 2020 y agregar un 70% y todos los despachos del 2021 y agregar un 5 por ciento.

De ambas cuentas, la que arroje el menor resultado (probablemente sea el 2020 ya que tuvo pandemia) es el nuevo tope para pagar al exterior las licencias automáticas de importación.

Desdoblamiento cambiario

"Sería como una especie de desdoblamiento cambiario light para una parte del comercio exterior", comparan en la industria.

"Vos encargas un insumo, un semielaborado, un repuesto o una pieza para que se fabrique (demora entre 40 y 50 días), se embarque y llegue al país (otros 40 a 60 días, dependiendo el origen) y eso hace que algo que vos compres hoy en marzo te llegue en agosto", relatan.

"Es imposible tener previsibilidad en costos y se dispara por las nubes la incertidumbre operativa, lo que sube los precios por la ineficiencia de prever operativamente una importación, donde todos los servicios relacionados, moras y penalizaciones, están en moneda extranjera ", protestan en el ambiente.

Sólo regula pagos

En el Central aclaran que el comercio exterior lo administra el Ministerio de Desarrollo Productivo: las SIMI las aprueba o rechaza esa cartera.

En esta línea marcan que el BCRA no tiene ninguna opinión sobre qué se importa, sólo regula los pagos y estableció una norma para hacer más directo el acceso de importadores al MULC, con categoría A.

En febrero se importó 54% más que en el mismo mes de 2021 y en enero se había importado más de 30% más que en el mismo periodo del año pasado

"No hay ningún desdoblamiento cambiario. No hay opción de ir a otro mercado de cambios que no sea el oficial", recalcan fuentes del BCRA.

Límites nuevos

El límite es proporcional anual hasta el mes en curso de la importación más un 20% y un piso. Agregan que mantiene la misma lógica de importación de los años anteriores.

"Si se importó más, es porque la demanda crece a partir del crecimiento de la actividad de la Argentina. Está bien que las importaciones crezcan y hay una relación histórica de 1 a 3 en relación al crecimiento de PIB y de las importaciones. Dicho de otra manera, cada punto de crecimiento del país hace que crezcan 3 puntos las importaciones", responden los importadores.

Se quejan porque los hacen calcular los cupos sobre la base del 2020 +70% o 2021 + 5%. Un año de pandemia plena y otro de inicio tímido de recuperación: "Es imposible que sean años referenciales, pero además te hacen tomar la menor de las sumarias", concluyen.