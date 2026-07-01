En esta noticia Ritmo del agro

Liquidaciones

Del rulo del dólar ahora se pasó al rulo de la soja. Porque muchos productores prefieren financiarse en dólares a tasas del 5% anual antes que liquidar sus granos, ya que se estima que el tipo de cambio se moverá más al ritmo de una inflación que puede estar en el 30% anual. Esta es una de las razones por las cuales todavía les falta muchos agrodólares por liquidar.

Con mejores precios internacionales, el valor de la campaña actual sería casi u$s 7000 millones superior al del año pasado, llegando a aproximadamente u$s 40.000 millones.

Ritmo del agro

“Sin embargo, el ritmo de liquidación de las divisas de exportación es menor al registrado en la campaña anterior, y que el promedio de las cinco campañas anteriores”, revela un informe de Quantum, la consultora de Daniel Marx.

Los datos a mayo indican que, si bien se mantiene la estacionalidad habitual de liquidación de las divisas de exportaciones de soja y maíz, el valor de lo liquidado es algo inferior, aun con mejores volúmenes y un valor mucho más alto que campañas pasadas.

Liquidaciones

En mayo se liquidaron u$s 2677 millones del complejo cerealero, inferior a los u$s 3054 millones del mismo mes del año pasado y el promedio de u$s 3531 del mismo mes de los años 2020-2025.

En el acumulado de 2026 se liquidaron u$s 10.300 millones, contra u$s 11.700 millones en el mismo período de 2025. Lo que podría estar incidiendo en el ritmo más lento de liquidación estaría vinculado a la posibilidad de acceder a financiamiento.