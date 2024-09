Empresas aprovechan el dólar financiero barato para pagar importaciones

La diferencia entre los $ 1213 del MEP y los $ 1240 del contado con liquidación, lo que en la jerga financiera se denomina el canje, obedece a la mayor demanda de CCL porque se está pagando lo último remanente que quedó de deuda importadora.

En rigor de verdad, quien accede al liqui por 90 días no tiene acceso al MULC, pero en la práctica la verdad es otra, ya que cada vez son más las empresas que operan mediante garantías en Uruguay o en el exterior, que ponen la plata contra Bonares en Buenos Aires. Por lo tanto, nunca hacen el CCL, sino que lo hacen otros. Cuando se libera el MULC, revierten la garantía.

De todos modos, la demanda de CCL para pagar importaciones será cada vez menor, porque para fin de año no quedará más nada de deuda importadora remanente de 2023.

CCL barato

Ahora las empresas están aprovechando la baja del CCL para pagarla, pero el año que viene no habrá más presión de deuda por parte de importadores.

El blue, que es hoy el dólar libre más alto, en $ 1265, es por la demanda de los blanqueadores que tienen pesos, que prefieren blanquear divisas y no billetes argentinos.

En la City hoy todo gira en torno al blanqueo, con bonos que se acercaron a los máximos históricos, destacándose la reducción sustancial del spread entre legislaciones. El spread entre GD30 y AL30 está en un mínimo, y la respuesta podría estar en la fuerte demanda en Buenos Aires de quienes están participando del blanqueo de capitales. La diferencia en los 2030 es de dolo 2%.

Efecto del blanqueo

"Creemos que esta brecha podría mantenerse o incluso ser negativa por el efecto del blanqueo de capitales, que se intensificará en las próximas semanas, y por la actuación del BCRA comprando paridad D los AL30".

"Esperamos que se reduzca a cero la brecha entre ambas legislaciones en el tramo más corto, lo que generará una migración hacia los GD30 por parte de muchos participantes del mercado", revelan los mesadineristas.

La brecha con Ecuador se redujo a 350 puntos en el segmento de 5 años de la curva, mientras que el segmento de 10 años Argentina y Ecuador están con una brecha de 75 puntos.

Dólar a la baja

En las mesas prevén que el blanqueo de capitales podría seguir favoreciendo la apreciación del peso por debajo de $1200, pero creen que el mercado intentará armar un piso entorno a una brecha del 20% que pondrá a testear al BCRA y su estrategia de retirar pesos del sistema vendiendo dólares.

La buena noticia son los depósitos que no paran de crecer, al punto que el 12 de septiembre, último dato disponible, los depósitos en dólares aumentaron un récord de u$s 365 millones en un solo día, consolidándose la suba de los depósitos en dólares a valores de u$s 23,4 billones con depósitos privados por u$s 20,9 billones, lo que suma más de u$s 1200 millones en sólo 4 días.

Récord

El blanqueo de capitales en efectivo ya estaría rondando los u$s 3500 millones, con una expectativa puesta en u$s 7500 millones, pero de extenderse el plazo hasta el 1° de noviembre estiman que se estaría en valores de hasta u$s 10.000 millones.

Son datos claves para engrosar las reservas, ya que los encajes en moneda extranjera rozan los u$s 10.650 millones y los depósitos del gobierno se ubican en u$s 2.300 millones. Con esos datos en mente y la evolución del yuan, los analistas de la consultora Outlier estiman reservas netas negativas en casi u$s 7.900 millones.

Si no se netean los depósitos del gobierno el número sería negativo en u$s 5.560 millones. También hay vencimientos de Bopreal serie II por poco menos de u$s 170 millones. Con lo cual, si no mejora el desempeño del BCRA en el mercado de cambios o no se destraban desembolsos con el FMI u otros organismos, todo indicaría que las reservas netas van a volver a sufrir en septiembre como lo habían hecho en junio y julio.