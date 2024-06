Dólar financiero: el as en la manga del mercado que frenó una corrida

Hay una razón que impidió que el dólar de contado con liquidación salte todavía más: las empresas energéticas están liquidando los bonos en dólares AE38 que les dio el Gobierno para saldar lo adeudado por Cammesa.

"Las eléctricas, sobre todo las menos sofisticadas, quieren salir del riesgo, sobre todo cuando es algo que no quisieron comprar, entonces venden estos bonos y los mandan a pérdida, ya que no hacen trade", advierte Fabio Saraniti, CEO de Win Securities, quien está llevando a sus clientes a comprar bonos en dólares, ya que a su juicio están mucho más baratos que los bonos en pesos.

A su entender el dólar está en equilibrio y lo único que contrarresta el alza en el tipo de cambio financiero es, justamente, la venta de las eléctricas por parte del AE38, sino el contado con liquidación subiría mucho más aún.

Carry no va más

Saraniti ve que estos niveles de precio de los dólares bursátiles son un nuevo piso, ya que hoy cualquier carry trade se paga con un día de suba del dólar libre.

Para Tobias Sanchez, analista de Research de Cocos Capital, "las energéticas, especialmente las más pequeñas, necesitaban hacerse de cash debido al gran capital de trabajo que utilizan, por lo que, como preveíamos, no se iban a quedar con el bono a vencimiento e iban a salir a venderlos".

Esta baja genera una oportunidad para posicionarse en un bono que hoy por hoy rinde una tasa atractiva de 19% aproximadamente y es una de las que mayor upside de precio en una posible compresión de tasas si la situación macroeconómica mejora.

Atención

Sin embargo, a Ezequiel Zambaglione, Head de Research en Balanz, no le parecería que las eléctricas estén liquidando los bonos, al menos no observa una caída mayor que en el resto de los bonos.

"Por otro lado, cotizan u$s 2 debajo de los GD38, mismo bono bajo Ley Internacional, por lo que no los consideramos como oportunidad", asegura.

El analista José Ignacio Bano suma que los bonos en dólares tuvieron algún retroceso en las últimas dos semanas, por lo cual mejoró bastante el rendimiento de los bonos Hard Dollar.

Hard dollar

Desde su óptica, es una buena oportunidad comprar todos los bonos hard dollar, independientemente de que las energéticas estén vendiendo o no. De hecho, apunta que, al mirar la curva de rendimiento de estos bonos, no están muy lejos del lugar que tendrían que tener en términos de rendimiento.

A entender de Juan Manual Carnevale, especialista en Mercados de Capitales, las empresas energéticas no van a liquidar porque la lámina de u$s 100 está a u$s 49, lo que es una decisión financiera difícil de tomar para un comité de inversiones. Subraya que, incluso para una empresa que tiene contratos en dólares, estar con activos en dólares le sirve más que estar pesificado.

Alcista

"Hoy el AE38 tiene un recorrido alcista superior a una Lecap para los próximos seis meses, y encima tiene cobertura cambiaria. Si una empresa necesitara liquidez si no tienen una casa matriz que le pueda dar las divisas, se puede entregar los bonos en garantía, desde una caución bursátil o hasta préstamos con garantía de bonos", señala.

Carnevale hace hincapié de energéticas que podrían hacerse de liquidez entregando en garantía los bonos, pero desde la conveniencia, están dolarizadas.

Cree que será el bono que más suba en los próximos seis meses, con un rendimiento superior a instrumentos en pesos y que lo puedan usar de ganaría para un préstamo en pesos, por lo cual a su juicio no conviene venderlos.

Santiago Lopez Alfaro Bolsa, presidente de Patente Valores, coincide en que los bonos argentinos en dólares aún tienen upside: "Tienen que ir abajo de 1000 puntos de riesgo país".