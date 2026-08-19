El riesgo país trepó este miércoles hasta los 516 puntos, en un contexto en el que cayeron los bonos y las acciones argentinas y se desacoplaron del mercado global. Aumentó 1% en la rueda y acumula una suba de 20% en lo que va de agosto.

Los títulos soberanos en dólares bajaron hasta 0,22% en Wall Street, mientras que retrocedieron hasta 1,3% en la plaza local.

El Merval, por su parte, también operó en rojo: bajó 1,6% medido en dólares hasta los u$s 1804. En pesos perdió 0,5%.

Los ADR de empresas argentinas tuvieron luces y sombras. Mientras Mercado Libre y Globant se dispararon y avanzaron 7,4% y 6,4%, respectivamente, los bancos encabezaron las caídas, con BBVA bajando 1,9 por ciento.

Los índices bursátiles en Wall Street registraron subas moderadas. El Dow Jones trepó 0,22%, mientras que el S&P 500 avanzó 0,21%. El tecnológico Nasdaq, en tanto, ganó 0,16 por ciento.