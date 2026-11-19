Anthropic trepó más de 15% en su debut en Wall Street: ya tiene Cedear y puede comprarse desde Argentina

En esta noticia Wall Street en rojo

En medio de un clima financiero que de mínima se puede considerar hostil, los títulos de la deuda pública argentina registran caídas y empujan al alza al riesgo país, que opera en 910 puntos, al tiempo que las acciones registran pérdidas de hasta 5%.

La última suba de esta magnitud se produjo el viernes 6 de noviembre, previo a la visita del papa León XIV a la Argentina, cuando el riesgo país trepó a los 939 puntos.

En concreto, el indicador que elabora JP Morgan sube 44 unidades, o el equivalente a 5,2% en la jornada.

La suba surge a causa del mal desempeño que anotan los bonos soberanos medidos en dólares, los cuales caen hasta un 2% en promedio y traccionan —en gran parte— el alza del riesgo país.

Wall Street en rojo

A esta situación se suma el clima financiero global, que registra caídas pronunciadas. Los principales indicadores de Wall Street caen, con el Dow Jones a la cabeza (-1,5%), seguido por el Nasdaq y el S&P 500 (-1% ambos). Esto se da en medio de la salida a la Bolsa norteamericana de Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude, que acumula una fortuna de u$s 140.000 millones.

Anthropic debutó con su IPO en Wall Street. Imagen generada con inteligencia artificial. Fuente: Imagen generada con inteligencia artificial.

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, conocidas como ADRs, operan con resultados negativos en su gran mayoría. Globant (-5,2%), Banco Supervielle (-4,4%) y BBVA (-3,4%) encabezan la lista, mientras que los papeles de Pampa Energía (0,5%) y Tenaris (0,7%) registran los únicos avances.

En el frente cambiario, el dólar mayorista escala 0,4% hasta $ 1560, mientras que el tipo de cambio minorista cotiza con una suba de cinco pesos, a $ 1585 para la venta en la pizarra del Banco Nación.

En cuanto a los tipos de cambio financieros, el MEP avanza 0,88% hasta $ 1639,30, mientras que el contado con liquidación (CCL) gana 0,8% y opera en $ 1733,50.