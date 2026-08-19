En esta noticia El petróleo sigue subiendo y el estrecho de Ormuz, en pausa

Los precios del petróleo suben por cuarto día consecutivo este miércoles, en plena incertidumbre por lo que suceda en Medio Oriente. La tensión entre Teherán y Washington se mantiene, al igual que la disputa sobre si el estrecho de Ormuz está abierto al tráfico marítimo.

En este sentido, los futuros del crudo Brent LCOc1 avanzaban 69 centavos, un 0,8%, hasta situarse en u$s 91,71. Por su parte, los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos ganaban 76 centavos: un 0,9%, hasta alcanzar los u$s 85,70 el barril.

Ambos contratos cerraron el martes en su nivel más alto en más de tres semanas, a medida que se desvanecían las esperanzas de paz entre Estados Unidos e Irán.

El petróleo sigue subiendo y el estrecho de Ormuz, en pausa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que no se estaban llevando a cabo negociaciones con Irán e insistió en que el estrecho de Ormuz estaba abierto, contradiciendo la afirmación de Irán de que esta vía navegable clave permanecía cerrada al tráfico marítimo.

El acuerdo de alto el fuego temporal expiró el lunes y un alto cargo iraní dijo a Reuters que su país estaba adoptando una postura militar “totalmente ofensiva” debido al estancamiento diplomático, aunque el martes no se registraron nuevos ataques por ninguna de las partes.

El estrecho de Ormuz, paso obligado para una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas. Foto: Reuters.

“Los riesgos para la navegación están aumentando de nuevo, debido a que los ataques de Irán y los hutíes siguen siendo frecuentes en ambos puntos estratégicos clave, lo que mantiene al alza los precios del petróleo a corto plazo”, dijo June Goh, analista del mercado petrolero de Sparta Commodities, refiriéndose al estrecho de Ormuz y al estrecho de Bab el-Mandeb.

El tráfico marítimo a través de Ormuz se ralentizó, según datos publicados el miércoles, después de que la mayoría de los armadores evitaron esta importante vía navegable debido a la falta de señales claras sobre su reapertura tras el bloqueo.

“Sin embargo, los productores del golfo Pérsico están encontrando rutas de exportación alternativas para llevar el petróleo hasta el golfo de Omán”, señaló Goh. “Si esta situación se mantiene, podría contribuir a aumentar la producción paralizada de estos dos productores”, agregó.