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El crecimiento de las exportaciones vinculadas al yacimiento de Vaca Muerta impulsó la suba de los ingresos en las provincias productoras. Si bien la apuesta al largo plazo está centrada en el gas, el petróleo fue la estrella de los balances provinciales.

El aumento del precio internacional del petróleo permitió a las provincias, que vienen con ingresos golpeados por la caída de la recaudación y las transferencias discrecionales. Sin embargo, el crecimiento está fundamentalmente explicado por el boom productivo que registran los hidrocarburos, en particular Vaca Muerta, que alcanzó una producción de más de 700.000 barriles diarios, lo que acercó en junio a la producción local al millón de barriles.

A valores constantes, las regalías por la producción de petróleo crudo tuvieron un aumento del 30% acumulada hasta junio de este año. Esto impulso la recaudación por regalías en general (19% interanual), ya que las de gas tuvieron un descenso del 10%, según observó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).

En el caso de algunas provincias, esto implicó que los ingresos por regalías ganen peso significativo respecto de los ingresos provinciales.

En el caso de Neuquén, en 2025 las regalías explicaron el 28% de los ingresos provinciales, superando por mucho al resto de los estados subnacionales que se ubican entre el 18% (Chubut), y el 1% (La Pampa).

Las regalías en la provincia de mayor crecimiento, tanto en producción hidrocarburífera como económica, varían entre los pozos convencionales y los no convencionales. Los primeros tienen un tributo del 15%, mientras que los segundos uno del 12%. Así, los ingresos de la provincia en concepto de regalías por petróleo treparon un 54% en lo que va del año, más que compensando la caída que registraron las de gas (-7%).

El resto de las provincias registran variaciones en sus regalías. Por caso, Chubut aplicaba una regalía el 7%, aunque avanzó con distintas bajas puntuales del tributo.

Son pocas las provincias que también registraron subas en su recaudación por el impuesto aplicado a la extracción de recursos naturales. Es el caso de Chubut, que vio un aumento cumulado del 4%, La Pampa (6%), Mendoza (2%), y Rio Negro (6%). Solo el crecimiento de Neuquén en esta materia hizo que a nivel nacional la suba total de lo recaudado aumentara un 30% en el acumulado respecto del mismo período del año anterior. La provincia gobernada por Rolando Figueroa explica el 64% de la recaudación total en este concepto.

Estos ingresos tienen una doble función. Por un lado, muchas provincias que necesitan colocar deuda en el mercado internacional lo hacen poniendo como garantías las regalías petroleras.

Por otro lado, vienen a suplir la caída en las transferencias del Estado nacional, explicadas por la menor recaudación de impuestos coparticipables y por las menores transferencias. En los primeros siete meses del año, las transferencias no automáticas a provincias tuvieron una baja del 62,8% interanual, mientras que las transferencias automáticas suman una baja del 1,3%, según Politikon Chaco.

Producción

Desde la OPC observaron también un aumento en la producción total, explicado fundamentalmente por el desempeño de Neuquén ya que otras provincias, con mayor presencia de campos maduros (de los cuales YPF comenzó a retirarse por considerar que su rendimiento estaba llegando a su fin), tuvieron caídas.

En el caso del petróleo crudo, la producción en Neuquén creció un 32% en lo que va del año, mientras que en 2025 representó el 64% de la producción nacional. En el primer semestre de 2026, todas las otras provincias productoras tuvieron caídas interanuales.

Algo similar ocurrió respecto del gas natural. Todas tuvieron caídas en lo que va del año, aunque la de Neuquén fue de menor magnitud (-4%), mientras que el mayor desplome se registró en La Pampa (-63%).

La apuesta del sector es que la producción y exportación encuentre un giro a partir del año próximo, principalmente por la llegada de los barcos licuefactores del consorcio Southern Energy y del Argentina LNG de YPF con empresas internacionales. Desde el sector estiman que las exportaciones comenzarán el año que viene, mientras que en el caso de YPF especulan que el proyecto estará plenamente operativo desde 2031.