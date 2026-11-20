Oxford Economics preve una demora en el traslado de las bajas internacionales del petróleo al mercado interno.

El petróleo intenta recuperar terreno después de una fuerte corrección que llevó al Brent a acumular una baja cercana al 15% en el último mes. Este viernes el Brent vuelve a bajar y ronda los u$s 91,7, mientras el WTI está cerca de u$s 82,8. El Brent acumula además una caída semanal cercana al 6% y el mercado siguela recuperación de los flujos desde Medio Oriente y el riesgo de sobreoferta. Para las acciones argentinas vinculadas a Vaca Muerta, el movimiento genera una tensión.

Y es que, por un lado, un petróleo más bajo reduce los márgenes potenciales y puede afectar las valuaciones de las compañías. Por otro, los costos de producción de YPF y Vista son suficientemente bajos como para que el negocio siga siendo atractivo incluso con un barril bastante más barato que el actual.

Qué pasa con YPF y Vista

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, explica que la corrección del crudo responde a una combinación de mayor oferta global y menor prima geopolítica, después de varios meses en los que el conflicto en Medio Oriente había sostenido los precios.

El WTI llegó a caer más de 4% en la última rueda y el Brent acumuló una baja cercana al 15% en el último mes. Sin embargo, el crudo todavía se encuentra alrededor de 45% por encima de los niveles de hace un año. “Es decir, el precio está corrigiendo desde niveles excepcionales, no colapsando”, señaló Lazzati.

La diferencia es relevante para las petroleras argentinas. Según el especialista, el impacto sobre YPF y Vista es real, pero acotado, porque ambas compañías producen en Vaca Muerta con costos muy inferiores a los precios actuales.

Además, llegan a esta corrección con una mejora importante en sus balances. YPF mostró en el tercer trimestre un crecimiento de producción superior al 30% y llevó su deuda al nivel más bajo en una década, mientras que Vista duplicó su EBITDA interanual.

El petróleo baja: ¿impacta en Vaca Muerta?

Ezequiel Fernández, director de Research Corporativo de Balanz, sostiene que YPF y Vista pueden operar cómodamente con un petróleo de u$s 60 por barril e incluso con valores inferiores si ajustan el ritmo de expansión.

“Los valores actuales de crudo y combustibles continúan muy favorables para los operadores de Vaca Muerta”, señaló Fernández. Esto implica que una nueva caída del Brent no necesariamente pondría en riesgo el desarrollo de los proyectos. El principal efecto sería sobre los márgenes y, eventualmente, sobre el ritmo de inversión.

“Un petróleo más bajo reduce márgenes y puede moderar el ritmo de inversión, pero no pone en riesgo la rentabilidad de proyectos que siguen siendo competitivos aun con un barril bastante más barato”, explicó Lazzati.

La clave está entonces en separar el precio de la acción de la salud del negocio. Una petrolera puede continuar aumentando producción, generando caja y desarrollando Vaca Muerta mientras el mercado reduce el múltiplo que está dispuesto a pagar por sus ganancias futuras.

El piso podría estar más arriba

El asesor financiero José Ignacio Banno tiene una lectura diferente sobre hasta dónde puede llegar la corrección. A su juicio, el petróleo no necesariamente volverá a los niveles de US$60-65 que registraba antes del conflicto con Irán.

Banno considera que el piso podría ubicarse bastante más cerca de los valores actuales. Su argumento es que, durante el conflicto, distintos países habrían utilizado parte de sus reservas de petróleo y, si el estrecho vuelve a abrirse y se normaliza el suministro, podrían salir a recomponer esos stocks.

“El piso está más alto porque la demanda va a estar más alta”, planteó el asesor. La hipótesis es relevante para las acciones argentinas porque implicaría un escenario menos adverso para los productores de Vaca Muerta. Si el Brent encuentra un piso por encima de los niveles previos al conflicto, las compañías podrían sostener mejores márgenes mientras continúan aumentando su producción.

Impacto en las acciones argentinas

Para Banno, la corrección del petróleo también puede haber generado una oportunidad para quienes todavía no tienen exposición a las petroleras argentinas.

“Tanto YPF como Vista son excelentes compañías”, afirmó, y agregó que las considera vinculadas directamente con el precio del petróleo: si el crudo baja, las acciones pueden sentirlo, mientras que una recuperación del barril puede favorecerlas.

En particular, considera que la baja reciente dejó un punto de entrada más atractivo porque el petróleo ya sufrió una corrección importante. Sobre Vista, destacó que no considera que la acción esté “regalada”, pero sí que presenta una valuación que juzga razonable.

También mencionó la posición que atribuye a Peter Thiel en Vista como un elemento a seguir dentro de la historia de la compañía. En el caso de YPF, en tanto, puso el foco en los nuevos negocios y en el ordenamiento de la empresa.

Su conclusión es directa: considera que el petróleo puede estar cerca de un punto atractivo de entrada y que tanto YPF como Vista tienen buenas perspectivas de negocios y valuación.

Tres escenarios para YPF y Vista

Lazzati plantea tres escenarios posibles para los próximos meses.

En el escenario negativo, un acuerdo de paz firme en Medio Oriente junto con un exceso de oferta global podría llevar al Brent hacia la zona de US$70-75. En ese caso, estima que las acciones de las energéticas argentinas podrían sufrir una caída adicional de entre 15% y 20%.

En un escenario neutral, el crudo podría estabilizarse entre US$85 y US$95, mientras las acciones recuperan parte del terreno perdido a partir del crecimiento de la producción.

El escenario positivo aparece si una nueva escalada en Medio Oriente vuelve a llevar al petróleo por encima de US$100. En ese caso, Lazzati estima que los papeles podrían tener un recorrido adicional de entre 15% y 25%.

Son escenarios planteados por el especialista y no una proyección de mercado. Su importancia está en mostrar cuánto puede cambiar la valuación de las petroleras según el precio que finalmente encuentre el crudo.

El verdadero interrogante para las acciones es cuánto de ese crecimiento futuro ya está incorporado en sus precios y cuánto margen queda para que una eventual baja del Brent comprima sus valuaciones.