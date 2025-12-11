Luego de que el Gobierno lograra colocar deuda en dólares por primera vez en 8 años, el economista y director de Analytica Consultora, Claudio Caprarulo, analizó el impacto de la operación. Si bien calificó el hecho como “positivo”, advirtió que “no cambia las expectativas” de fondo.

“El Gobierno trata de hacer de esto una noticia más positiva de lo que es. No es que Argentina volvió a los mercados de crédito internacionales, porque no se logró bajar el riesgo país a una cantidad de puntos básicos que le permita endeudarse a una tasa razonable”, advirtió.

En diálogo por Radio con Vos, señaló que el monto de u$s 1000 millones es insuficiente frente a los compromisos inmediatos: “El vencimiento de enero es por 4.200 millones de dólares; el Gobierno todavía tiene que definir de dónde va a sacar los 3.200 millones que faltan”.

“Es un primer paso en la dirección correcta, pero todavía falta. No genera un cambio de expectativas”, sintetizó Caprarulo al respecto.

Por qué el Gobierno no logra bajar el riesgo país

El economista planteó una discrepancia entre la visión del Gobierno y la de los analistas sobre cómo bajar el riesgo país. Señaló que, mientras el oficialismo apuesta a las reformas estructurales (discusión de la reforma laboral y el presupuesto), el mercado mira la caja de dólares.

“Para bajar el riesgo país tenés que empezar a acumular reservas internacionales, porque eso demuestra que tu programa es sostenible ante shocks externos”, explicó el economista.

Caprarulo señaló la falta de reservas como el principal obstáculo para bajar el riesgo país.

El “nudo gordiano” sobre el futuro del dólar: la advertencia de uno de los economistas más escuchados

Consultado por la dificultad para de fortalecer las arcas del Banco Central (BCRA), Caprarulo apuntó contra el plan del Gobierno para sostener al dólar.

Según el director de Analytica, el Gobierno enfrenta una encrucijada: no compra dólares para no aumentar la demanda y, por ende, el valor de la divisa y la inflación.

“El Gobierno no quiere comprar dólares porque eso haría que el precio suba y ese aumento se pueda trasladar a mayores presiones inflacionarias. Creo que ahí está el nudo gordiano de la cuestión”, planteó.

Asimismo, se refirió a las versiones de que el Tesoro estaría vendiendo dólares para mantener a raya la brecha cambiaria: “Como Argentina sigue teniendo reservas netas negativas, no es una buena señal que se tenga que sostener un esquema vendiendo reservas”.

Su conclusión es que, bajo el esquema actual de crawling peg y bandas, el Gobierno no logra acumular reservas, lo que obligaría eventualmente a una modificación del esquema cambiario para hacerlo sostenible.