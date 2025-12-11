Marx explicó por qué no baja el riesgo país y aludió a problemas estructurales no resueltos.

Daniel Marx analizó la estrategia del Gobierno para enfrentar vencimientos de deuda por u$s 4500 millones en enero y explicó por qué el riesgo país se mantiene en niveles altos pese a la victoria electoral oficialista.

El Ministerio de Economía colocó u$s 1000 millones del nuevo Bonar 2029, en lo que fue el regreso de la Argentina a los mercados voluntarios de deuda en moneda extranjera, una operación que Marx califica como “un camino lógico” en la estrategia de financiamiento.

“El gobierno hasta ahora ha emitido deuda en pesos localmente; esto está buscando que la emisión sea en dólares en el mercado local”, explicó el consultor de Quantum en diálogo con el programa Buenas Tardes China.

Marx destacó, además, que esta emisión representa “un paso intermedio” antes de que el Gobierno vuelva a emitir deuda en dólares en el mercado internacional, algo que no hace desde 2018.

El enigma del riesgo país: por qué no baja de 600

El economista también se refirió a las razones por las que el riesgo país se mantiene entre 600 y 650 puntos incluso después de las elecciones de octubre, cuando el oficialismo eliminó el llamado “riesgo kuka” (riesgo kirchnerista) y aludió a problemas estructurales no resueltos.

“Creo que hay una, por lo menos, controversia sobre cuál es la estrategia de acumulación de reservas y cuál es la forma de atender, en política monetaria, para ir consiguiendo eso”, afirmó. El experto señala que existe un debate no saldado sobre el armado del mercado cambiario.

En esa línea, agregó: “Muchos están pidiendo que el Tesoro, en particular, acumule reservas para hacer los pagos y el Banco Central, por separado, atienda lo que se llama un régimen de flotación administrada”. Este sistema implicaría que la autoridad monetaria acumule reservas contra los pesos que va emitiendo, evitando fluctuaciones marcadas en el tipo de cambio.

Marx mencionó que analistas y el FMI señalan experiencias exitosas “de países que van desde Brasil, Perú, Uruguay mismo, que van adoptando esta política cambiaria y monetaria” de flotación administrada. Sin embargo, el Gobierno aún debate internamente esta estrategia, lo que genera incertidumbre en los mercados.

La tensión con Buenos Aires y el riesgo de default provincial

Sobre la posibilidad de que la Nación no autorice a la provincia de Buenos Aires a refinanciar deuda en el exterior, el economista fue contundente: “Evidentemente si entra en default, como has dicho, el mayor distrito del país, sí es un problema que no se puede ignorar”.

Marx observó que el gobierno nacional exige a la provincia “hacer un ajuste fiscal superior” antes de aprobar nuevas operaciones de crédito. “Empezaron cada uno de forma declarativa, yo diría, bastante en una posición de la cual hay que ver cómo evoluciona”, analizó.

Sobre el endeudamiento de PBA, Marx remarcó que "si el mayor distrito del país, es un problema que no se puede ignorar”. Prensa Gobernación

Consultado sobre si esto representaría “un tiro en el pie” para Milei, coincidió en que un default bonaerense “tiene su aspecto de discusión económica también que hay que ver cómo se encara”, reconociendo que no sería un problema aislado de la provincia.

Respecto al riesgo de fragilidad por depender del endeudamiento externo, Marx fue pragmático: “Argentina ya lo tiene. Entonces lo que uno tendría que buscar es cómo ir disminuyéndolo”. Y aclaró sobre la emisión actual: “Este ejercicio en particular, el que estamos encarando, entiendo que es para pagar deuda que ya existe”, sugiriendo que no se trata de agregar nuevo riesgo sino de gestionar pasivos preexistentes.