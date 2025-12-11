Carlos Melconian rechazó de plano la vinculación directa entre el tipo de cambio y la profunda caída de demanda que atraviesan las pequeñas y medianas empresas argentinas. El economista desmarzó desmarcó su diagnóstico de las críticas de Domingo Cavallo al esquema cambiario de Javier Milei.

“Vos querés conectar la demanda de zapatos con que amplíe la banda, y yo me niego a eso”, afirmó cuando se le consultó sobre la propuesta del ex ministro de Economía de liberar el tipo de cambio. “Una cosa es la política macroeconómica”, agregó, estableciendo una clara distinción entre los problemas estructurales y las variables cambiarias.

Cavallo había señalado esta semana que el Gobierno enfrenta “un problema muy simple” relacionado con un tipo de cambio real “muy bajo” que obliga a mantener un esquema donde “la apertura genera daño innecesario”. Su recomendación fue “liberar todo, que el tipo de cambio encuentre su equilibrio y en el medio se compre fuertemente reservas monetizando la economía”.

Melconian, sin embargo, planteó una visión más compleja: “Es incompleto. Yo no hablo ni del tipo de cambio, ni de que compren reservas, ni que liberen todo”. Para el economista, el problema de fondo pasa por definir primero qué se espera de la política económica en términos de régimen cambiario y monetario.

“Lo cambiario tiene que ser con reservas y medición de deuda. Lo monetario tiene que ser con la remonetización de la economía”, explicó en diálogo con Ahora Play. Y agregó: “Después el hecho de sacar la banda, poner la banda, está atrasado, no está atrasado, esos son instrumentalidad y consecuencias.

El dramático diagnóstico sectorial

El verdadero problema, según Melconian, está en la demanda. Y aquí pintó un cuadro demoledor de la situación que atraviesan las pymes. “Te encontrás con gente que te dice: ‘Che, mi peor noviembre había sido en la pandemia’ o ‘mi peor noviembre fue en el 2001’. ‘Yo estoy abajo de mi peor noviembre ahora’, te dicen los tipos”, relató tras participar en seminarios con empresarios en ProPymes y Somos Pymes Córdoba.

“No tenemos que confundir oferta con demanda. Porque cuando vos me dabas el ejemplo de ‘me fundo porque entra la importación’, ese es el tema de la oferta. Después viene el segundo tema, que el de la importación tampoco vende”, señaló.

Sorprendentemente, según el economista, no es la importación el principal problema. “Yo tengo muchos clientes que compiten contra la importación, que están en esa decisión si abandonan y se hacen importador y demás. Ninguno me ha dicho, salvo excepciones, ninguno me ha dicho que lo está derrumbando la importación. Lo derrumba el contrabando, que eso es otro tema”, afirmó.

“Vaca Muerta, la minería y el campo son sectores muy útiles para la macroeconomía, pero su función, de repente, está más concentrada en el derrame de divisas macroeconómico” Carlos Melconian

El diagnóstico apunta a dos dimensiones del problema de demanda: una macro y otra micro. “El tema macro de la demanda es, ineludiblemente siempre crecer, siempre crecer, aún en aquellos sectores que vos tengas que esperar que derramen”, explicó, enfatizando la importancia del crédito como “impacto creciente de la demanda”.

La dimensión micro es el poder adquisitivo, “una cuestión complicada” que mide “cuánto te dieron de aumento salarial versus cuánto aumentaron las cosas y cómo fueron funcionando el precio relativo de los bienes que este gobierno recibió atrasado”.

El problema de los tiempos del Gobierno

En otra entrevista con la FM Delta, Melconian insistió en que el problema del Gobierno es el timing. “Aunque conceptualmente la monetización, el crédito y la absorción de mano de obra vendrán eventualmente, es un proceso lento”, afirmó.

En esa línea, lanzó una advertencia sobre los sectores que el Gobierno espera que lideren el crecimiento. “Son sectores que tienen una potencialidad de derrame menor”, dijo refiriéndose a Vaca Muerta, la minería y el campo.

Y continuó: “Vos tenés que pensar que son sectores muy útiles para la macroeconomía; un sector que genera divisas, que es un problema para Argentina eternamente, es un sector muy bienvenido. Pero su función, de repente, está más concentrada en el derrame de divisas macroeconómico”.

“No es lo mismo una zona urbana vinculada a la industria, al comercio, a la construcción, que una provincia de gran potencialidad de energía, de gas o hasta de Pampa Húmeda”, comparó. Y fue contundente: “El derrame en términos de que le llegue a la gente es menor”.

Melconian aclaró que esto no significa rechazar esos sectores. “Lo que estoy diciendo no justifica entonces que son unos chantas que se lo llevan, de ninguna manera. Lo que estamos tratando de decir es que es utilísimo para el país”, explicó.

“Ahora, no hay que confundir eso con el derrame popular, porque de ahí no va a venir derrame popular. Entonces lo que hay que hacer es aclararle esto a la gente, no ponérsela de enemiga a estos sectores”, concluyó.