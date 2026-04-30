La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 30 de abril de 2026 en México es de 17.54 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que En relación al precio del día anterior, la moneda subió Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.58 pesos y un mínimo de 17.53 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar avanzó 0.68%, mientras que en el último año registra una variación de -9.72%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista. En los últimos 10 días predominó una tendencia alcista, con 7 alzas y 3 bajas, dos correcciones breves a mitad de periodo y un cierre con impulso positivo. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 5.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 8.72%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un aumento en comparación con los últimos tres días. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. A pesar de la tendencia positiva, es importante considerar factores económicos que podrían influir en su estabilidad a largo plazo. La situación actual podría ser un indicativo de cambios futuros en la cotización del Dólar. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".