El Ministerio de Economía anunció ayer que adjudicó u$s 1000 millones en la licitación del Bonar 2029, el papel que marcó el retorno del país a los mercados de deuda en dólares, con una tasa de retorno del 9,26% anual. Se recibieron ofertas por un total de valor nominal de u$s 1420 millones con 2693 ofertas recibidas. El valor efectivo que le ingresará al Tesoro es de u$s 910 millones.

“Muchos van a criticar al Gobierno por salir al mercado a una tasa más alta que muchas provincias y de lo que algunos creían. No concuerdo. El mercado se abre de a poco y se cierra de golpe. Empezar a trabajar con emisiones chicas y tasas apetecibles para inversores es la única forma de generar confianza. Es un proceso que lleva tiempo. Sin financiamiento no hay economía que pueda crecer”, destacó Javier Timerman, titular de Adcap, tras conocerse el resultado de la subasta.

En el mercado había diferentes visiones. “La licitación mostraría señales ambivalentes: por un lado, la posibilidad de licitar instrumentos comienza a ser visible, a la par de que se obtuvo financiamiento para parte de los vencimientos de enero; pero, por otro lado, la expectativa generada marcaba un consenso de poder colocar mayor cantidad de títulos a una tasa menor al 9% (nuestros cálculos nos indicarían que la tasa de retorno del nuevo bono sería del 9,475% aproximado)”, destacó un informe de Aurum Valores.

Agrega esta ALyC que “previa a esta licitación, se incentivó a la llegada en el primario de un público más amplio: el BCRA implementó dos comunicaciones en las que eximió de la restricción cruzada entre el spot y el dólar financiero a individuos para licitar bonos en dólares, permitiendo que personas que accedieron al Mercado Libre de Cambios puedan usar dólares para adquirir títulos del Tesoro en suscripción primaria. También estableció un plazo mínimo de 90 días para que las entidades financieras puedan vender contra pesos los bonos adquiridos en la licitación, obligándolas a quedarse con la brecha entre el spot y el MEP”.​

El Gobierno también autorizó a compañías de seguro y reaseguradoras a endeudarse vía caución en dólares exclusivamente para comprar títulos soberanos, ampliando la base de inversores potenciales.

Llega el Repo

El próximo paso en materia financiera será el anuncio de un repo con bancos extranjeros que rondaría los u$s 6000 millones. Todo apunta a cubrir los vencimientos de deuda de enero por u$s 4500 millones por amortización y renta de Bonares y Globales surgidos en la restructuración del 2020 y los de julio.

Hoy todo girará en torno a la licitación de deuda en pesos en la que existen vencimientos con privados por $ 14 billones. Se ingresa en jornadas de mayor demanda de pesos en la plaza por motivos estacionales (empresas pagan aguinaldos y vacaciones) por lo que sería de esperar que el Tesoro no renueve el 100% de los vencimientos.

Hasta fin de año, los inversores mirarán en simultáneo al Congreso con dos eventos clave: el proyecto de Presupuesto 2026 y la modernización laboral. En la medida que avancen estas iniciativas, puede haber una compresión adicional de rendimientos en los papeles en dólares.