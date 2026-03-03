La debilidad del dólar a nivel global empujó a Brasil a una formidable recuperación, con ganancia de 60% en el último año. El mercado brasilero es protagonista de un fuerte rally, siendo la segunda mejor bolsa del planeta en el primer bimestre de 2026. El factor electoral juega un rol clave para empujar a las acciones al alza, junto con un boom de emergentes. Dado que aun no está definido el resultado electoral ni los candidatos, el mercado igualmente se prepara para meses de mayor volatilidad y tensión financiera. Los inversores globales apuestan cada vez más por las acciones brasileñas ya que las acciones del país vecino en Wall Street registraron más de u$s 6600 millones en lo que va de 2026. Este registro ya supera los u$s $4900 millones registrados en todo el 2025. Como resultado, el volumen diario promedio de negociación de acciones brasileñas saltó a u$s 6100 millones el mes pasado, siendo este el nivel más alto desde noviembre de 2022. De esta manera, el ETF de Brasil (EWZ), que cubre el 85% de las acciones del país sube 22% en el año, siendo la segunda mejor bolsa del mundo detrás de Perú, que avanza casi 30% en 2025. Con un dólar estadounidense a nivel global que se muestra debilitado y precios de las materias primas más altos están impulsando el movimiento histórico alcista. De esta manera, el mercado alcista de Brasil se está acelerando. Milo Farro, research de Rava, explicó que el sobrecastigo del año 2024, las señales de mejora en los fundamentos macroeconómicos y el flujo en dólares hacia mercados emergentes derivado de la debilidad del dólar fueron los drivers que impulsaron una suba de 20% en el índice EWZ en lo transcurrido de 2026. A su vez, Farro se muestra optimista con Brasil, aunque recomienda cierta cautela dado los desfíos por delante en las acciones del país vecino. “Si bien queda recorrido alcista desde una perspectiva histórica -no luce caro en términos de múltiplos de valuación-, la dinámica electoral y el reajuste de expectativas de recortes de tasas de interés se posicionan como dos factores a monitorear. Si Kevin Warsh asume en el mes de abril con la idea de consolidar un enfoque cauteloso podemos tener “tasas más altas por más tiempo” y ello podría limitar los flujos entrantes a mercados emergentes en el mediano plazo”, advierte. De esta manera, Farro entiende que a pesar de estos factores que pueden traer volatilidad, hay compañías que presentan buenos fundamentos. Entre ellos destacó a NuBank (NU), la cual según Farro, viene mostrando un crecimiento notable en su base de clientes en América Latina y anotó un retroceso de 15% desde sus máximos históricos. También señaló a VALE como una acción que luce atractiva desde el punto de vista de los dividendos y las expectativas de un nuevo ciclo alcista para los commodities a nivel global. Tomando en cuenta el ultimo año, el EWZ muestra una ganancia de 60%. Entre los papeles que mas suben se encuentran Banco Bradesco, con una ganancia de 110,5%, seguida por Telefónica Brasil (106%), Centrales Eléctricas Brasileras (95%), Itau y Vale, con avances de 86% y 82% respectivamente. Debajo de la ganancia del EWZ se encuentran papeles como Embraer, Santander Brasil. Gerdau, Petrobras, Siderúrgica Nacional, Nu Bank y Banco Do Brasil, con avances de entre 11% y 52%. En medio de tal dinámica, el tipo de cambio se aprecio un 13% en el ultimo año, acompañando la tendencia a nivel global del dólar, el cual perdió mas de un 10% contra el resto de las monedas del mundo. Brasil se está beneficiando del flujo de capitales, en el cual atrajo a emergentes y a Brasil en patricular. Maximiliano Tessio, asesor financiero, remarcó que América Latina acumula el mejor arranque de año para mercados emergentes en más de tres décadas, pero febrero introdujo una selectividad que enero no tenía. “El MSCI EM Latin America registró +14,6% YTD, alcanzando máximos de quince años y encadenando nueve semanas consecutivas en positivo. Los ETFs de renta variable de emergentes captaron u$s 5761 millones en lo que va del año, siendo un máximo desde 2012, y el ETF de Latam (ILF) recibió u$s 1100 millones en el mismo período”, afirmó Tessio. Diego Martínez Burzaco, head de estrategia de Inviu, señaló que si bien Brasil viene mostrando una buena dinámica desde la segunda mitad del año pasado, en términos relativos todavía hay espacio para seguir subiendo. Martínez Burzaco consideró que hay tres tendencias que favorecen mucho las acciones brasileñas. Uno de ellos el flujo hacia emergentes. “Estamos viendo el mayor flujo a emergentes en los últimos 20 años y Brasil es uno de los mercados que es un talismán como para capitalizar gran parte de ese flujo”, afirmó. Por otro lado, agregó que también las valuaciones lucen atractivas como punto de entrada, junto con la recuperación de las materias primas. “El mercado brasilero está relativamente barato en términos de valuaciones. Y, sobre todo, con el contexto de fuerte suba de los commodities, producto de la debilidad del dólar y el resto de las monedas fiduciarias”, detalló. Finalmente, indicó que el factor electoral también ha potenciado a los papeles brasileros. “Las elecciones en Brasil de este año son un dato clave, aunque el mismo puede ser un dato a favor o un dato en contra, en función de cómo vayan posicionándose los candidatos, la mesa política y las encuestas. Pero, claramente, está la expectativa de cambio que también atrae al público inversor. Creo que hay espacio para seguir subiendo, sigue siendo atractivo”, afirmó Martínez Burzaco. Sobre el trade electoral, las ultimas encuestas apuntan a una paridad entre el actual presidente, Lula Da Silva y el potencial candidato de derecha, Flavio Bolsonaro, hijo del ex mandatario de Brasil. La apuesta de los inversores es que el giro hacia los partidos con orientación de derecha que se ha dado a lo largo de la región como en Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, entre otros, tenga también su correlato en Brasil y que ello derive en un avance mayor en las acciones. Ya que aun no está definido el resultado electoral ni los candidatos, el mercado igualmente se prepara para meses de mayor volatilidad y tensión financiera.