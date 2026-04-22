La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.34 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 22 de abril de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.11% en comparación con su precio al inicio de la jornada. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.46%, mientras que en el último año ha mostrado una significativa disminución del -9.85% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican aumentos intermitentes. a pesar de algunos repuntes, la tendencia general sugiere una estabilidad relativa en el mercado, aunque con un ligero predominio de caídas. esto podría reflejar una respuesta a factores económicos recientes que han influido en la demanda y oferta de la moneda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.37%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 8.75%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este es el segundo día consecutivo de esta tendencia, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La tendencia positiva indica un aumento en la demanda del Dólar, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o expectativas de crecimiento. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en los próximos días. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.