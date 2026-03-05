Los inversores comenzaron a ver luz al final del túnel respecto a la guerra en Medio Oriente: crecieron las esperanzas de un final en el corto plazo, ya sea por la caída del régimen de Irán o bien un acuerdo entre las partes. En paralelo hubo declaraciones de Donald Trump alejando peligro de inflación en EE.UU. y datos sólidos del empleo privado confirmando el buen momento de la principal economía del planeta. Las tecnológicas según el Nasdaq ganaron 1,3% el S&P trepó 0,8% mientras que el clásico Dow Jones subió 0,5%. Hasta el bitcoin se ubicó en un máximo en cuatro semanas a u$s 73.000. En la plaza local el dólar cedió 1% a $1.420 con el riesgo país cediendo 7% a 534 puntos. La tasa de caución se redujo al cierre a 19% anual habiendo llegado a un máximo a 22,4% durante la rueda. Pero Argentina se movió en función de lo que sucedía en Nueva York y en la plaza de emergentes. Goldman Sach emitió un informe titulado “El trader de Mercados Emergentes: interrupción energética” en el que consigna que “mantenemos una visión positiva de la renta variable de mercados emergentes y mantenemos nuestro objetivo de 1680 a 12 meses para el MSCI de mercados emergentes, lo que implica un aumento del 14 % en el precio del dólar desde los niveles actuales, impulsado por las ganancias subyacentes", pronostican. “A corto plazo, creemos que los exportadores de energía fuera de la región en conflicto deberían tener un rendimiento superior táctico en medio del aumento de los precios de la energía...Más allá del corto plazo, esperamos que la corrección actual presente oportunidades de compra en mercados cíclicos de materias primas como Brasil y Sudáfrica”. “Los mercados financieros argentinos muestran indicios de estabilización tras una sesión volátil, ya que los bonos soberanos abrieron la jornada con un ligero alza y la prima de riesgo país se redujo” señaló otro informe de Grit Capital en el inicio de las operaciones. “Tras una importante presión vendedora ejercida por las mesas de negociación de Nueva York a principios de la semana, los compradores se lanzaron al alza más tarde en la sesión para acumular bonos de mayor duración, en particular los bonos a 2035, lo que sugiere que algunos inversores consideran los niveles actuales como puntos de entrada atractivos. Esta dinámica de precios refleja un fenómeno más amplio en los mercados emergentes, donde los inversores globales diferencian cada vez más entre las economías que podrían beneficiarse de precios energéticos estructuralmente más altos y aquellas que son vulnerables a ellos. En este contexto, el creciente sector energético argentino está empezando a influir en la forma en que los asignadores de activos globales evalúan las perspectivas a medio plazo del país”, destacó Grit Capital. El gran interrogante pasa por la duración del conflicto en Medio Oriente. Ayer crecieron las chances de que sea de corto plazo en línea con las declaraciones de Donald Trump al inicio del ataque a Irán. Mientras más rápido se normalice la región, más rápido retornarán los mercados a sus carriles habituales. La prudencia manda pero por ya surgieron compras de inversores aprovechando precios atractivos. Por otro camino circulan las acciones argentinas que acumulan un negativo 2026.