Pese a la suba del dólar de los últimos días, la City porteña atraviesa un período de relativa calma cambiaria, con el blue $ 100 por debajo del valor al que abrió el año. Este retroceso de la cotización del dólar, que llegó incluso a perforar la barrera de los $1400, tiene una explicación. Para el economista Fernando Marull, esta tendencia responde a un combo de factores donde la abundancia de divisas y la retracción de la demanda juegan un papel central. “Están entrando muchos dólares por el agro, por la minería, por el petróleo, dólares financieros de empresas que colocaron deudas y están tomando préstamos, está muy fluida la oferta”, explicó el especialista en una entrevista con Radio Rivadavia. Por el lado de la demanda, en tanto, Marull subrayó: “Tuvimos un furor hasta las elecciones y después los argentinos nos fuimos de vacaciones, aflojamos con el pánico y ya no salimos desesperados a comprar”. Esta combinación de factores, sumada a un esquema de “tasas de interés más atractivas”, provocó que el apetito por la divisa estadounidense disminuya sensiblemente: “Hace varias semanas que viene ganando el plazo fijo como opción más interesante”. Otro pilar que sostiene esta pax cambiaria es el comportamiento de las cuentas externas, “con importaciones que no están pagándose tanto, hace tres o cuatro meses que vienen bajando”. Con este escenario, el mercado parece haber encontrado un nuevo equilibrio técnico. “Llegamos a un dólar que pasa de $ 1500 a $ 1400 por estas situaciones. Esta cotización nos dice que hay una relativa estabilidad, no parece que vaya a moverse mucho. Los drivers que lo están moviendo no parece que vayan a cambiar en el corto plazo”, vaticina el economista. En el frente financiero, el foco sigue puesto en el costo del dinero. Las tasas interbancarias mostraron en los últimos días una volatilidad descendente que, según Marull, “va a ir arrastrando también a la baja otras tasas, como las de adelanto de cuenta corriente”, oxigenando el costo de financiamiento para las empresas. Sin embargo, advirtió que no todos los segmentos correrán la misma suerte: “No sé si van a bajar las de préstamos personales, porque ahí hay un problema con la mora que puede complicar la cartera de crédito de los bancos”. Respecto al debate sobre la salida del cepo, Marull se alinea con quienes ven una ventana de oportunidad inmediata. “Soy de los que piensan que hay que aprovechar este momento para eliminar restricciones, va a ser un primer semestre con muchos dólares”, aseguró. Bajo esta óptica, el mercado actual se percibe como una anomalía que el Gobierno debería capitalizar. “La oferta entra toda libre, pero la demanda sigue acotada, está medio desequilibrado. En abril van a empezar a demandar dividendos las empresas, eso va a sumar demanda, pero falta levantar restricciones todavía”, apuntó. Mientras tanto, el Banco Central continúa con su rol de aspiradora de divisas para evitar un retraso cambiario mayor. Marull destaca que la autoridad monetaria viene “cumpliendo lo que habían adelantado a finales del año pasado, al estar la demanda acotada, alguien tiene que comprar esos dólares porque sino iba a caer mucho más”. Con la mirada puesta en el segundo trimestre, concluyó: “En abril y mayo viene la cosecha, posiblemente se acelere la compra del Central, con este esquema van a seguir comprando”.