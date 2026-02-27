El consultor y analista financiero Salvador Di Stéfano, reconocido en la City como el “Gurú del Blue”, mantiene su habitual optimismo sobre el rumbo del modelo económico del Gobierno. Sin embargo, lanzó una advertencia clave para inversores, ahorristas y viajeros: la divisa estadounidense ya encontró un piso marcado y experimentará una clara tendencia al alza. En diálogo con El Observador, el experto analizó la dinámica cambiaria y fue tajante respecto a lo que se espera de acá a diciembre. “¿Si el dólar va a seguir bajando? Es cierto que tenemos una abundancia de dólares importante, pero $ 1330 o $ 1350 es un piso para el dólar, no creo que baje de ahí. Tampoco creo que a fin de año esté $ 2000, va a estar a $ 1700 con dos períodos bien diferenciados: muy tranquilo de acá a julio y de julio en adelante va a estar un poquito más pedido”, diagnosticó. En este sentido, Di Stéfano dejó un consejo directo para los ahorristas o quienes planifican consumos dolarizados o compra de bienes durables. “Al que quiera comprar pasajes para viajar al exterior que lo haga en el primer semestre, porque en el segundo semestre el dólar va a aumentar. Hoy, que hay recesión, aconsejo comprarse un auto, un departamento, porque la economía está estancada. Pero a partir de abril en adelante te van a vender todo más caro”, recomendó. El “gurú” también le dedicó un mensaje a quienes tomaron decisiones apresuradas dolarizando sus carteras de manera extrema durante los meses de incertidumbre política. “Hubo gente que se asustó y salió a comprar dólares a $ 1550, a esos les digo que vendan a $ 1400, que acepten perder 150 pesos por dólar y que vayan a tasa. Esa decisión extrema por miedo al regreso del kirchnerismo les hizo perder plata”, sentenció. Más allá del dólar, el analista abordó el impacto de la reciente volatilidad electoral en la actividad y recordó que la incertidumbre legislativa generó una crisis financiera y un pico de tasas. Tras señalar que “el daño ya estaba hecho” y que “se perdió un montón de capital de trabajo”, proyectó una reactivación contundente: “¿En cuánto tiempo se va a recuperar la economía? Seis meses, contando desde noviembre, así que a partir de mayo deberíamos recuperar". Y pronosticó: “Marzo va a ser mejor que febrero, abril mejor que marzo, y mayo mejor que abril en términos de actividad y de inflación”. El motor de este repunte, según el consultor, vendrá por el lado del agro y la recomposición de los ingresos. “En marzo entran los dólares de la cosecha gruesa, el asalariado va a tener un mango más en el bolsillo por las paritarias, ahí empieza prácticamente el año, con el inicio de las clases, pascuas, ahí empieza la demanda de pesos y todo se acomoda. Pero no hay que olvidarse del evento desagradable que tuvimos, estamos en un proceso de recuperación por ese mismo motivo”, explicó en detalle. Con una mirada de mediano plazo sobre la macroeconomía, destacó que “en el 2025 crecimos 4,4% y en el 2026 vamos a crecer entre el 3% y el 3,5% porque hay cosecha récord, hay buenos resultados financieros, buen volumen de venta de petróleo, de gas, en minería”. Y subrayó además un hito histórico: “Lo importante del crecimiento de este año es que va a ser la primera vez que vamos a superar el pico de 2011. Hasta el 2011 el PBI crecía, y crecía la creación de empresas. Cuando se estancó, las empresas dejaron de crecer. Por eso uno supone que si en 2025 y 2026 crecemos, vamos a iniciar un camino de creación de más empresas, con más empleo y gente con más dinero para gastar”. Sin embargo, a modo de cierre, bajó las expectativas inmediatas del ciudadano de a pie y le puso una fecha concreta al momento en que el derrame se sentirá verdaderamente en los bolsillos de la mayoría. “Que aumente el PBI no implica que a todos les vaya bien, quiere decir que hay más actividad y después cada jugador tendrá que desempeñar su talento para ver si gana plata. Eso no es inmediato, pero se está trabajando en fortalecer la macro para que en 2027 la gente empiece a ver en la calle todos los ajustes que se han hecho en materia económica. Hoy no los van a ver”, concluyó.